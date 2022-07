Presidente da Argentina liga para chefe do FMI após nomeação de novo “superministro”

BUENOS AIRES (Reuters) – O presidente argentino Alberto Fernández conversou por telefone com a chefe do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva, nesta sexta-feira para discutir a trajetória do país após a nomeação de Sergio Massa para liderar um novo “superministério”, informou a mídia local.







Massa, que supervisionará a política econômica, industrial e agrícola, disse que anunciará suas primeiras medidas na quarta-feira.

(Por Lucila Sigal e Valentine Hilaire)