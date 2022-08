Presidente da Argélia admite interesse em se juntar ao Brics

ROMA, 1 AGO (ANSA) – O presidente da Argélia, Abdelmadjid Tebboune, afirmou que seu país, o maior exportador de gás natural do continente africano, quer se juntar ao Brics, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.







“A Argélia que fazer parte do grupo econômico Brics e respeita uma grande porcentagem das condições que permitiriam a sua adesão”, disse o mandatário em uma entrevista transmitida pela TV estatal.

Tebboune ainda destacou que os membros do grupo “constituem uma força econômica e política”, além de sublinhar que não havia necessidade de “se antecipar”, mas prometeu “boas notícias”.

Atualmente, os membros do Brics respondem por quase um quarto do Produto Interno Bruto (PIB) mundial. O mandatário argelino participou de uma cúpula virtual do grupo no final de junho, quando o presidente da Rússia, Vladimir Putin, pediu aos líderes que cooperassem diante das “ações egoístas” do Ocidente.

Rússia e China estão entre os parceiros econômicos e políticos mais importantes da Argélia. Moscou é a maior fornecedora do país africano de vários armamentos e tecnologias militares, enquanto Pequim é o grande exportador de bens e serviços.

Em uma visita à Argélia no mês de maio, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov revelou que o comércio entre os dois países atingiu US$ 3 bilhões no ano passado. (ANSA).