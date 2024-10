Presidente da Alerj chama Eduardo Paes de ‘vagabundo’ após prefeito do Rio acusá-lo de extorsão

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/10/2024 - 15:04 Para compartilhar:

Rodrigo Bacellar (União-Brasil), presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), criticou o prefeito reeleito no Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), durante a abertura da sessão plenária desta quinta-feira, 10. Bacellar chamou o pessedista de “vagabundo” e confrontou a Câmara de Vereadores do Rio, além de expor detalhes de conversas particulares entre ele e Paes. Os ataques são uma resposta às declarações dadas pelo atual prefeito em entrevista para o jornal O Globo, em que acusou a Alerj de interferir no governo do estado por meio de “ameaças” e “extorsões”.

“Não confunda seu presidente (da Câmara dos Vereadores, Carlo Caiado) com a minha pessoa. Não sou subserviente nem a meu próprio pai ou ao meu filho. É muito grave um vagabundo chamado Eduardo Paes acusar o parlamento de extorsão. Vai trabalhar, que a eleição já passou”, afirmou Rodrigo Bacellar.

O presidente da Assembleia alegou ainda que a Câmara Municipal seria submissa a Eduardo Paes, e que “o Parlamento em sua presidência não é ‘puxadinho’ de prefeitura igual como a Câmara de Vereadores”.

A troca de críticas começou após Paes acusar a Assembleia Legislativa do Rio de “extorsão”. Para o prefeito, o governo do estado deveria agir com mais liberdade e sem submissão aos agentes do parlamento. “Ele [o governador Cláudio Castro] precisa dar um basta nessa interferência da Alerj, ou de personagens da Alerj, no governo dele. Precisa governar. Eu acho que dá para ele governar com uma parte da oposição, para não se juntar a ameaças, extorsões, seja lá o que ele sofre que gera essa relação dele de tanto temor”, declarou o atual prefeito.

Tréplica

Em seguida ao ataque de Bacellar, Eduardo Paes publicou uma tréplica em sua conta no X e fez referência ao grupo mafioso italiano “Cosa nostra”.

“É isso mesmo: essa gente lá e eu cá! A ‘cosa nostra’ vai se agitar! Eles sabem a que me refiro! Enfrente-os governador! O Rio agradece!”, escreveu Paes.

