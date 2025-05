Presidente da Abramilho defende armazenagem consistente dentro das fazendas

Brasília, 14 – O presidente executivo da Associação Brasileira dos Produtores de Milho e Sorgo (Abramilho), Paulo Bertolini, defendeu o investimento na ampliação da capacidade de armazenagem no campo. “A falta de armazenagem traz perda de renda aos produtores. Precisamos mudar a realidade e construir mais armazéns dentro das fazendas. Precisamos de uma armazenagem mais consistente dentro das fazendas”, disse Bertolini na abertura do 3º Congresso Abramilho, evento realizado pela Associação Brasileira dos Produtores de Milho e Sorgo (Abramilho).

Bertolini afirmou que há capacidade da indústria que fabrica armazéns em ampliar a armazenagem no País, mas que falta uma política de armazenagem dentro das fazendas. “Os Estados Unidos conseguem armazenar mais de uma safra inteira dentro das fazendas. Isso traz grande competitividade para o nosso maior concorrente”, afirmou Bertolini.

Para o presidente da Abramilho, a falta de capacidade de estática para armazenagem gera perda de competitividade do milho em relação a soja, que compete por espaço no transporte e logística. “O cenário tem mudado, em parte, pela presença de usinas de etanol em Mato Grosso e pelo investimento de logística no Arco Norte, mas precisamos de política de armazéns”, defendeu Bertolini.

A presidente do Instituto Pensar Agro e superintendente da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), Tânia Zanella, também defendeu o reforço dos recursos para armazenagem no âmbito do Plano Safra pelo Programa para Construção e Ampliação de Armazéns (PCA). “Falta uma política de armazenagem. Sabemos do desafio do Plano Safra e precisamos pensar em alternativas porque as cooperativas estão necessitando de recursos para investimentos, sendo a armazenagem central”, afirmou Zanella.

De acordo com o vice-presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), José Mario Schreiner, a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) recomenda que os países tenham 130% da produção em capacidade de armazenagem.

“Temos apenas 70%. É um passo largo para chegar nisso. Armazenagem deve estar dentro das prioridades do Plano Safra. Com preços mais baixos das commodities, houve descapitalização do produtor e, por isso, se faz necessário um Plano Safra robusto”, defendeu Schreiner.