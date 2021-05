Presidente confirma Spalletti como novo técnico do Napoli

NÁPOLES, 29 MAI (ANSA) – O presidente do Napoli, Aurelio De Laurentiis, confirmou neste sábado (29) que o italiano Luciano Spalletti será o próximo treinador do clube, substituindo Gennaro Gattuso.

“Estou feliz em comunicar que Luciano Spalletti será o novo treinador do Napoli a partir do próximo 1º de julho. Bem-vindo, Luciano, faremos um grande trabalho juntos”, escreveu o cartola no Twitter.

Após perder a vaga na Champions League na última rodada da Série A, o Napoli decidiu não continuar com Gattuso, que irá para a Fiorentina.

Já Spalletti está desempregado desde o fim da temporada 2018/19, quando foi demitido da Inter de Milão. Ele também tem passagem por clubes como Sampdoria, Udinese, Roma e Zenit São Petersburgo. (ANSA).

Veja também