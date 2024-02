Presidente confirma 46 mortos por incêndios florestais no Chile e teme mais vítimas

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 03/02/2024 - 19:55 Para compartilhar:

O presidente do Chile, Gabriel Boric, confirmou neste sábado que 46 pessoas morreram devido aos incêndios florestais que devastam áreas povoadas de Viña del Mar e da região turística de Valparaíso, no centro do país.

“Foram registrados 40 mortos durante o incêndio e outros seis devido a queimaduras”, informou Boric em Santiago, após sobrevoar de helicóptero a região afetada, com focos entre 80 e 120 km a noroeste da capital.

“Sabemos que o número de vítimas irá aumentar”, ressaltou o presidente.

