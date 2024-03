Presidente chinês Xi recebe executivos americanos

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 27/03/2024 - 8:33 Para compartilhar:

O presidente chinês, Xi Jinping, se reuniu nesta quarta-feira em Pequim com empresários americanos para tentar atrair investimentos estrangeiros, em um momento de desaceleração econômica do país.

O canal estatal CCTV exibiu imagens de Xi sorrindo ao receber os executivos no Grande Salão do Povo de Pequim, ao mesmo tempo que falava do que chamou de dependência mútua entre Pequim e Washington.

Entre os executivos presentes na reunião estava Cristiano Amon, CEO da Qualcomm, empresa fabricante de semicondutores, setor que provoca uma rivalidade tecnológica entre Estados Unidos e China.

Também compareceu Stephen Schwarzman, do fundo de investimentos Blackstone.

“Sempre existirão divergências porque as pessoas são diferentes, inclusive pessoas da mesma família são diferentes”, comentou Xi.

“Mas devemos buscar uma área comum e construir mais consenso. Isto é verdade entre nações e entre os membros de uma família”, acrescentou.

Xi comentou que “a história das relações China-EUA é uma história de intercâmbios amistosos entre os dois povos”.

“Pessoas de todas as esferas da vida em ambos os países deveriam ter mais intercâmbios e mais cooperação”, disse.

A CCTV não identificou os participantes, mas as fotos do encontro revelaram que o CEO da Apple, Tim Cook – que visitou recentemente a China – não estava presente.

As autoridades chinesas querem atrair investimentos para estimular o crescimento, no momento em que o país enfrenta muitas dificuldades, incluindo a prolongada crise no setor imobiliário, o desemprego entre os jovens e uma desaceleração mundial que reduziu a demanda por produtos chineses.

