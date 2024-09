Presidente chinês viajará à Rússia em outubro para participar da cúpula do Brics

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 12/09/2024 - 9:23 Para compartilhar:

O presidente chinês, Xi Jinping, participará da cúpula do Brics em Kazan, na Rússia, em outubro, anunciou seu ministro das Relações Exteriores, Wang Yi, nesta quinta-feira (12).

O chefe da diplomacia chinesa confirmou a participação de Xi nesta cúpula durante uma reunião em São Petersburgo com o presidente russo, Vladimir Putin.

“O presidente Xi está muito feliz em aceitar o seu convite”, disse-lhe, segundo imagens divulgadas pela mídia russa.

“Nessa ocasião os dois chefes de Estado terão novas discussões estratégicas”, acrescentou, sublinhando que ambos os líderes “estabeleceram uma confiança mútua sólida e uma amizade profunda”.

Putin já tinha indicado que aguardava a chegada do seu homólogo chinês nesta cúpula.

Os dois líderes são parceiros próximos e reuniram-se em múltiplas ocasiões ao longo dos anos para demonstrar a “amizade sem limites” entre os seus dois países, que ficou ainda mais forte desde a ofensiva russa na Ucrânia.

A cúpula dos Brics também deverá contar com outro colaborador próximo de Putin e do rival regional de Pequim, o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, que já visitou a Rússia em julho.

Formado inicialmente por quatro membros (Brasil, China, Índia e Rússia) em 2009, o bloco Brics foi ampliado com a adesão da África do Sul em 2010 e este ano expandiu-se para vários outros países emergentes, como Egito e Irã.

A Turquia, um Estado-membro da Otan com relações às vezes tensas com os seus aliados ocidentais, anunciou no início de setembro que apresentou um pedido de adesão ao bloco.

