Presidente chinês pede calma diante dos desafios do país antes de grande reunião política

O presidente da China, Xi Jinping, afirmou que o país deve enfrentar “com calma” os desafios domésticos e internacionais, uma semana antes do maior encontro político anual do regime comunista.

Pequim recebe na próxima semana as chamadas “Duas Sessões”, as reuniões plenárias da Assembleia Popular Nacional e de um importante órgão consultivo político do país.

O encontro geralmente apresenta um cenário das preocupações e dos rumos político da segunda maior economia do planeta, que tenta sair do momento de desaceleração posterior à pandemia da covid-19.

Abalado pela baixa demanda interna e por uma persistente crise no setor imobiliário, o crescimento chinês pode ser afetado pelo agravamento da guerra comercial com os Estados Unidos durante o segundo mandato de Donald Trump.

“Temos que melhorar nossas capacidades políticas, responder com calma aos desafios provocados pelas mudanças na situação doméstica e internacional (e) nos atermos ao lema chave de trabalhar pelo progresso mantendo a estabilidade”, disse Xi, segundo a agência estatal de notícias Xinhua.

O presidente chinês acrescentou que as autoridades devem trabalhar “para promover uma recuperação sustentável da economia, melhorar de forma constante os padrões de vida da população e garantir a estabilidade na situação social global”.

Os analistas estrangeiros esperam que as “Duas Sessões” apresentem sinais de um apoio mais firme das autoridades à economia chinesa.

