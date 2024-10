Presidente chinês defende ‘aprofundar cooperação’ com a Coreia do Norte

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 06/10/2024 - 10:38 Para compartilhar:

O presidente chinês, Xi Jinping, declarou neste domingo (6) ao seu contraparte norte-coreano, Kim Jong Un, que espera “aprofundar a cooperação” com este país, por ocasião do aniversário de suas relações diplomáticas.

A China e a Coreia do Norte são aliados socialistas tradicionais. Pequim tem sido um apoiador econômico e diplomático crucial ao longo das décadas para o governo isolado de Pyongyang.

A imprensa estatal de ambos os países disse que Xi e Kim trocaram mensagens de felicitação no sábado, no 75º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre estas nações.

“A China quer trabalhar com o lado norte-coreano (…) para reforçar a comunicação e coordenação estratégica, aprofundar os intercâmbios amistosos e a cooperação e escrever um novo capítulo na amizade bilateral tradicional”, disse Xi, segundo uma mensagem da agência de notícias Xinhua.

A agência estatal norte-coreana KCNA, reportou, por sua vez, que Kim disse que Pyongyang “se esforçará para consolidar e desenvolver a relação amistosa e cooperativa” entre os dois países.

mjw/mtp/dbh/ag/yr