Presidente Casares protesta: ‘O VAR esteve presente? Foi escandaloso. Foi uma encenação’

O presidente Júlio Casares foi a imagem da indignação após a eliminação do São Paulo no Campeonato Paulista. O dirigente reclamou bastante da arbitragem por causa do pênalti marcado ao final da primeira etapa no lance que envolveu o zagueiro Arboleda e o atacante Vitor Roque.

“Isso traz uma indagação. O VAR esteve presente? O VAR chamou o árbitro? Qual o diálogo do VAR? Foi escandaloso. Foi um escândalo o pênalti. Foi uma encenação”, desabafou Casares, ao lado do diretor de futebol Carlos Belmonte.

“O que cabe ao São Paulo fazer? Talvez essa decisão que foi encaminhada estava na torcida de muita gente. O São Paulo foi prejudicado, mas, com serenidade e vira essa página”, disse o presidente são-paulino, que não confirmou os rumores de que os jogadores haviam chorado no vestiário.

“Ninguém chorou não. Quero parabenizar os atletas, comissão técnica, diretoria, a nossa torcida. Mas o VAR esteve presente? O São Paulo nunca chamou o Campeonato Paulista de Paulistinha, porque respeita. Mas essa foi uma arbitragem pequena. Tem erros e erros. O erro de hoje foi clamoroso. Isso depõe contra o campeonato”, concluiu Casares.