Presidente Casares aposta em boa atuação do São Paulo em Córdoba diante do Talleres

O presidente do São Paulo, Julio Casares, aposta que o São Paulo vai quebrar a escrita na Copa Libertadores de não ter boa atuação em Córdoba, na Argentina, diante do Talleres, um dos três adversários do time tricolor na fase de grupos da principal competição sul-americana.

“Quem sabe agora São Paulo consiga quebrar essa escrita de não ir bem em Córdoba. O São Paulo precisa encarar qualquer grupo como um grupo da morte. Tem que entrar com muita seriedade para fazer o máximo de pontos possíveis, porque isso vai trazer dividendos lá na frente”, disse o dirigente para a ESPN.

Além do Talleres, que eliminou o São Paulo na fase de pré-Libertadores de 2019, o Grupo D vai contar com Libertad (PAR) e Alianz Lima (PER).

“A parte da logística de viagens ficou melhor. Paraguai, Argentina e Peru. Mas são todos jogos difíceis. O Libertad tem feito bons jogos, tem uma sequência de vitórias. O Talleres sempre cai no nosso caminho, é um time difícil. Não tem jogo fácil. Nós comemoramos um pouco a questão da logística. Que isso, com o nosso calendário, é importante. Lima é mais distante, mas não é algo muito preocupante”, afirmou Casares.