Presidente argentino denuncia “agenda ideológica” da ONU e rejeita “Pacto para o Futuro”

O presidente argentino, Javier Milei, denunciou, nesta terça-feira (24), a “agenda ideológica” das Nações Unidas e acusou a entidade de ser governado por “burocratas internacionais”, em seu discurso na Assembleia Geral em Nova York, no qual se distanciou do “Pacto para o Futuro”, adotado no domingo por 193 países.

A ONU se tornou “uma organização que impõe uma agenda ideológica a seus membros”, é governada por “burocratas internacionais” e, por isso, “queremos expressar oficialmente nosso desacordo com o Pacto do Futuro”, disse Milei, referindo-se ao texto que prevê 56 ações para enfrentar os “maiores desafios” desta época, propondo, em vez disso, uma “agenda da liberdade”.

