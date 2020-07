Presidente Andrzej Duda é reeleito na Polônia

O presidente conservador da Polônia, Andrzej Duda, derrotou o rival liberal e pró-europeu Rafal Trzaskowski no segundo turno e foi reeleito para um novo mandato de cinco anos – anunciou a Comissão Eleitoral nesta segunda-feira (13).

Duda, grande aliado do presidente americano, Donald Trump, prometeu endurecer ainda mais a lei antiaborto e se declarou contrário ao que chamou de “ideologia LGTB”, que segundo ele é “mais destrutiva que o comunismo”.

A vitória foi apertada: Duda obteve 51,21% dos votos, contra 48,79% para o opositor liberal e prefeito de Varsóvia, Rafal Trzaskowski, que prometia estreitar as relações do país com a União Europeia.

O resultado consolida a posição do Partido Direito e Justiça (PiS), que está no poder desde 2015, mas a pequena margem do triunfo reforçará as críticas provocadas por suas polêmicas reformas judiciais, consideradas por muitos como ataques às liberdades democráticas.

“O presidente Duda foi reeleito. Mas não é uma vitória forte”, declarou à AFP o cientista político Stanislaw Mocek, presidente do Collegium Civitas, ao mesmo tempo em que ressaltou que “os poloneses não optaram pela mudança proposta por Rafal Trzaskowski”.

“Apesar da derrota de Trzaskowski, seu bom resultado parece marcar um novo início, uma nova dinâmica para a oposição” opinou Andrzej Rychard, cientista político da Universidade de Varsóvia.

“O resultado dá a Trzaskowski a possibilidade de virar uma figura-chave da oposição liberal”, completou Rychard.

Trzaskowski pertence ao principal partido de oposição centrista, Plataforma Cívica (PO).

– Redução das liberdades –

O governo conservador nacionalista do PiS é acusado pelos rivais de ter reduzido as liberdades democráticas conquistadas há três décadas, após a queda do comunismo.

A eleição estava programada para maio, quando Duda tinha uma liderança folgada nas pesquisas, mas teve que ser adiada devido à pandemia de coronavírus, uma crise que levou o país à recessão pela primeira vez desde o fim do regime comunista.

O apoio a Duda – que prometeu manter as apreciadas ajudas sociais introduzidas pelo governo do PiS – foi grande nas zonas rurais e pequenas cidades do país, enquanto seu adversário conseguiu os melhores resultados nas zonas urbanas e ocidentais da Polônia, próximas da fronteira com a Alemanha.

No primeiro turno, em 28 de junho, Duda, de 48 anos, recebeu 43,5% dos votos quando a disputa tinha 10 candidatos. Trzaskowski ficou em segundo lugar com 30,4% dos votos.

Jurista conservador e eleito presidente em 2015, Duda raramente expressou oposição às iniciativas do partido Pis de Jaroslaw Kaczynski e promulgou sua generosa política social, assim como as reformas que fragilizam o Estado de direito.

Quatro dias antes do primeiro turno da eleição presidencial, Duda se tornou o primeiro líder estrangeiro a visitar a Casa Branca desde o início da pandemia. Ele recebeu um elogio de Trump por seu “excelente trabalho”.

E, antes do segundo turno, o ministro da Justiça, Zbigniew Ziobro, definiu as eleições como um “confronto entre duas visões da Polônia, uma branca e vermelha e outra da cor do arco-íris”, em uma referência às cores da bandeira nacional e ao símbolo da comunidade LGBT.

