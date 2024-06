Presidência do Brasil no G20 lançará ação contra fome em julho

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 15/06/2024 - 14:01 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 15 JUN (ANSA) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou neste sábado (15) que a presidência brasileira no G20 vai lançar no próximo mês de julho um programa de combate à fome e à pobreza.

A iniciativa é uma das prioridades do Brasil no comando do grupo e será apresentada oficialmente em uma conferência no Rio de Janeiro, mas as datas exatas ainda não foram divulgadas.

“Tivemos uma discussão importante com os outros dirigentes porque o Brasil vai fazer o G20 e queremos que eles participem ativamente. Em julho agora, vamos fazer o lançamento do programa de combate à fome e à pobreza, vai ser feita uma conferência no Rio de Janeiro”, disse Lula em coletiva de imprensa após sua participação na cúpula do G7 na Itália.

Esse foi um dos temas do discurso do presidente na reunião das sete potências, ocasião em que ele voltou a criticar o aumento dos gastos militares e a “concentração excessiva de poder e renda” no mundo. (ANSA).