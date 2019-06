Preservação dos oceanos: campanha tem 10 mil compartilhamentos no pais

A campanha global Listen to the Ocean, que combate o plástico nos oceanos do mundo, recebeu até agora mais de 10 mil compartilhamentos de brasileiros nas redes sociais, por meio da hastag #listentotheocean. Cada hastag postada ou compartilhada será transformada em 10 metros quadrados de limpeza de praia no Brasil. O compartilhamento pode ser feito até o próximo dia 8 de julho.

Esta semana, foi lançado no Brasil um videoclipe de dois minutos e meio de duração, que mostra como foi feito o processo de construção da música tema da campanha a partir do movimento das ondas do mar da Praia da Barra da Tijuca, no bairro do mesmo nome, zona oeste da capital fluminense. A música foi criada especialmente pelo compositor americano Donavon Frankenreiter, com a participação da cantora brasileira Céu.

Até agora, foram limpas oito ou nove praias no Rio de Janeiro, Fernando de Noronha, São Paulo. A meta é atingir 20 praias no Brasil até dezembro.

“A campanha é muito importante porque a gente está falando sobre limpar além daquilo que tinha se comprometido. Nada mais é do que um pedido de ajuda, colocar mais gente nesse projeto, trazer a própria comunidade para que, juntos, a gente possa atuar de forma maior. Uma maneira de fazer isso é conscientizar e educar a população, a comunidade”, disse à Agência Brasil Bruna Buás, diretora de Marketing da Corona no Brasil, que juntamente com a rede global Parley for the Oceans aderiu ao projeto de limpeza das praias. Este projeto, que já reuniu 150 mil voluntários, começou há seis anos, no México. E a parceria com a rede global surgiu em 2017.

Segundo a diretora, o objetivo é convidar as pessoas a terem um olhar mais profundo das águas e sobre o que está acontecendo com os oceanos. “É um pedido de ajuda, é conscientização. O que a gente pede em contrapartida é: ajude a gente a levar essa mensagem o mais longe possível”. Quanto mais compartilhamentos houver, mais quilômetros quadrados de praias serão limpos.

O cantor Donavon Frankenreiter avaliou que compor a música Listen to the Ocean foi a chance que ele esperava para se envolver na luta contra a poluição marinha pelo plástico. “Queria participar de uma maneira ativa dentro de um projeto que buscasse provocar uma mudança real de comportamento de todos, o que considero como algo fundamental para o sucesso dessa causa”, disse. A cantora Céu completou: “Com esse hino, quero que todos se juntem a nós nesse processo para ajudar a mudar o futuro do ecossistema marinho”.