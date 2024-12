Presépio com reciclados na Casa Fiat une Minas e Nápoles

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 05/12/2024 - 13:50 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 5 DEZ (ANSA) – A Casa Fiat de Cultura em Belo Horizonte inaugurou a 10ª edição de seu presépio colaborativo, construído pelo público a partir de materiais reciclados, que apresentará o encanto napolitano e a riqueza da mineiridade.

Com curadoria do artista plástico Leo Piló e relembrando o aniversário de 150 anos da imigração italiana no Brasil, o projeto é inspirado nos presépios de Nápoles, no sul da Itália, e conta com características e identidades de Minas Gerais.

O presépio poderá ser visto pelo público gratuitamente até o próximo dia 5 de janeiro de 2025. Um tour virtual pode ser feito pelo site oficial (www.casafiatdecultura.com.br).

Os tons de verde e vermelho, tão representativos do Natal, e presentes, também, na bandeira italiana, ganham destaque na instalação. Toda a cenografia foi desenvolvida por Piló, que criou uma cidade fictícia localizada na divisa entre Brasil e Itália. À sua volta, um grande cafezal, com cerca de 50 árvores, evoca a atmosfera do início da imigração italiana no Brasil.

Já os tapetes devocionais, tradição tão forte em Minas Gerais, também fazem parte da ambientação e “preparam o caminho” para a chegada do Menino Jesus.

“Neste ano, celebramos não só os 150 anos da chegada dos imigrantes italianos ao nosso país, mas toda a herança cultural trazida por eles, seja na agricultura, na arte, na música, na arquitetura, no comércio, no design”, explicou Piló.

Neste ano, no 10º Presépio Colaborativo, os tradicionais personagens se unem a pessoas da vida cotidiana, assim como nos presépios napolitanos. Os Três Reis Magos, inspirados em grandes personalidades italianas, se transformam no artista Leonardo da Vinci, no escritor e poeta Dante Alighieri e no astrônomo, físico e cientista Galileu Galilei.

Por sua vez, Maria, mãe de Jesus, é representada por Rita Pavone, estrela pop dos anos 1960, e José por Marcello Mastroianni, um dos maiores atores do cinema italiano e mundial.

O menino Jesus aparece na garupa de uma scooter, ícone da mobilidade e do design italiano.

Aos protagonistas do presépio também se juntam pessoas comuns em seus ofícios, como o sapateiro, o produtor de vinho, o alfaiate, o pizzaiolo, o músico, o padeiro; e o arlequim – personagem tradicional da commedia dell’arte, originada na Itália no século XVI, que também se tornou uma figura marcante nas festividades de Carnaval.

“A Casa Fiat de Cultura nasce do encontro da italianidade com a mineiridade, duas culturas que têm nas artes um ponto comum que define suas identidades e ao mesmo tempo as aproxima. Com o Presépio Colaborativo, reafirmamos essa conexão, celebramos a coletividade, a sustentabilidade e estimulamos as aspirações sobre o futuro”, afirma o presidente da Casa Fiat de Cultura, Massimo Cavallo.

A cena natalina foi confeccionada pelo público, com materiais reciclados, durante as oficinas realizadas entre os meses de outubro e novembro, na Casa Fiat de Cultura, por meio de técnicas artísticas, como papier collé, papel machê, pintura, colagem, origami, bricolagem composição visual e costura, caixas de papelão, embalagens de papel, plástico, jornal, isopor, oriundos da coleta seletiva. (ANSA).