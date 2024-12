Presépio com lenço palestino no Vaticano gera controvérsia

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 09/12/2024 - 14:01 Para compartilhar:

VATICANO, 9 DEZ (ANSA) – A decisão do Vaticano de expor um presépio que mostra o menino Jesus deitado sobre um keffiyeh, lenço que virou símbolo da resistência palestina, provocou controvérsia nas redes sociais.

A obra foi realizada por artistas de Belém, na Cisjordânia ocupada, e entregue pela comunidade palestina à Santa Sé, que o instalou na Sala Paulo VI, palco das audiências gerais do papa Francisco em dias de mau tempo.

“Jesus era judeu. Envolver o menino no keffiyeh palestino significa dar uma assistência a terroristas islâmicos”, disse um usuário italiano no X. “O gesto de colocar o menino no keffiyeh mostra que muitos desejam apenas a guerra, e não a paz”, afirmou outro.

A imagem do Papa sentado na cadeira de rodas diante do presépio viralizou nas redes sociais, inclusive no Brasil, onde a atitude do pontífice dividiu os internautas.

“Um grito pela humanidade, que clama pelo fim do massacre e das mortes”, escreveu um usuário no X, enquanto outra declarou que “este Papa é o pior de todos”.

Francisco tem feito recorrentes apelos em defesa da paz no Oriente Médio e, em um livro publicado recentemente, pediu investigações “cuidadosas” para apurar se a guerra na Faixa de Gaza pode se configurar como “genocídio”. (ANSA).