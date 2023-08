Presente milionário para noivo de Larissa Manoela teria motivado briga entre atriz e os pais

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/08/2023 - 17:59 Compartilhe

Os desentendimentos entre a atriz Larissa Manoela e seus pais vêm se arrastando desde o começo deste ano. Agora, o mistério sobre o que causou o racha na família pode ser revelado.

A atriz queria presentear o noivo, o também ator Andre Luiz Frambach, com o carro dos pais, uma Land Rover avaliada em R$ 1,2 milhão. A informação é do programa ‘Fofocalizando’ (SBT), desta sexta-feira (11).

Ainda de acordo com a atração, os pais da atriz, Silvana Taques e Gilberto Elias Santos, negaram atender ao pedido da jovem, mas venderam o veículo ao rapaz, porém com valor abaixo do praticado no mercado, como forma de agradar o genro.

A briga, então, teria acontecido após Andre Luiz Frambach vender o carro pela tabela de mercado. De acordo com fontes do programa, após descobrir a história, os pais de Larissa Manoela se mostraram decepcionados com o jovem.

#Exclusivo! Carro avaliado em R$ 1 milhão, da família de Larissa Manoela, foi vendido por um preço menor para André Luiz Frambach, mas o ator teria pego o veículo e vendido por um valor maior.#FofocalizandoNoSBT pic.twitter.com/3hNrxIWENh — Fofocalizando (@pfofocalizando) August 11, 2023

