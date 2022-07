Presente e futuro: na despedida de Fred, Cano e Matheus Martins mantém legado no Fluminense Argentino e jovem de Xerém foram os autores dos gols na vitória do Tricolor sobre o Ceará, no Maracanã, que marcou despedida do atacante

Fred não vai mais vestir a camisa do Fluminense em um jogo oficial. A vitória contra o Ceará foi o “último coração” do eterno camisa 9, que se despediu dos gramados. O ‘copo meio cheio’ é que o legado do atacante pode continuar vivo e já está dentro do Tricolor: Germán Cano e Matheus Martins.

Os dois fizeram os gols da equipe comandada por Fernando Diniz na vitória sobre o Ceará e guiaram o sistema ofensivo rumo a mais três pontos no Campeonato Brasileiro. Sem Fred, ele oficialmente abre espaço para os dois – principalmente o jovem, já que Cano é estabelecido no time titular – a terem destaque.

O “legado artilheiro” segue vivo no Fluminense. Cano, claro, já é conhecido por isso: são 26 gols na temporada e o argentino é o artilheiro do futebol brasileiro em 2022.

A boa notícia fica pelo lado de Matheus Martins. Sem Luiz Henrique, vendido para o Real Bétis-ESP, a solução para a saída do garoto da base pode ser… outra cria de Xerém. O camisa 37, atuando pelos lados do campo, foi incisivo, participou ativamente da criação de jogadas, marcou e deu assistência.

No presente e futuro do Fluminense, o time mostra que ficará bem abastecido no que diz respeito à produção ofensiva. O passado, claro, seguirá pesado pelo legado deixado por Fred e toda a história construída com o Tricolor.

O legado do faro de gols segue vivo. Do coração para o L e com uma versão mais rejuvenescida, Fred pode se aposentar tranquilo quanto ao trono que ostentou a coroa por tanto tempo.

