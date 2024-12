Presença de Von der Leyen no Mercosul eleva otimismo de Lula

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 05/12/2024 - 13:01 Para compartilhar:

(ANSA) – BRASÍLIA, 05 DIC – A chegada da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ao Uruguai para participar da cúpula do Mercosul aumentou a expectativa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre a possível assinatura de um acordo de livre comércio entre os dois blocos.

“O otimismo do presidente aumentou após saber que Von der Leyen já está no Uruguai”, afirmou uma fonte do Palácio do Planalto à ANSA.

Lula tem defendido ativamente a formalização do acordo de livre comércio entre Mercosul e UE e já deu seu aval ao texto negociado pelas delegações dos dois lados.

O presidente já se reuniu três vezes com Von der Leyen para tratar do tema em 2024: durante a cúpula do G20 no Rio de Janeiro, à margem da Assembleia Geral da ONU em Nova York e na cúpula do G7 na Itália. (ANSA).