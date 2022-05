Presa por abuso sexual, atriz Zara Phythian é colocada em isolamento

Zara Phythian, atriz conhecida por ter participado do filme ‘Doutor Estranho’, e que foi presa recentemente por abuso sexual, foi colocada em isolamento dentro de uma prisão no Reino Unido. As informações são do jornal Daily Mail.







+ Esses 4 signos detestam mandar mensagens no WhastApp

+ Farmacêutica bomba nas redes sociais com receitas rápidas e fáceis

+ Os signos que são almas gêmeas separadas ao nascer

+ Os signos mais mentirosos do zodíaco



A artista foi condenada a oito anos de prisão por envolvimento em caso de abuso infantil. O seu marido, Victor Marke, também foi condenado pelo mesmo caso.

Ainda segundo o Daily Mail, a atriz planeja recorrer da decisão do tribunal, mas que foi colocada em uma ala separada da prisão de Foston Hall para o bem de sua saúde, pois apresentava comportamento nervoso.