Preparando mudanças, GloboNews pode demitir Christiane Pelajo de telejornal

Prestes a fazer novas mudanças em sua programação, a GloboNews, que pertence ao Grupo Globo, quer focar mais em análise política já pensando nas eleições de 2022. Segundo informações do site Notícias da TV, a emissora quer assumir um tom parecido com o de Daniela Lima, que comanda o “CNN 360º” na CNN Brasil.

Com isso, a jornalista Christiane Pelajo, que atualmente comanda o “Edição das 16h”, pode ser demitida do telejornal do qual apresenta desde 2015.

Ainda de acordo com o veículo, a GloboNews quer buscar alguém com um perfil mais analítico. Para o canal, Pelajo não tem essa linha política.

Para o Notícias da TV, a GloboNews negou as informações, afirmando que a audiência do Edição das 16h é satisfatória e o programa é líder no horário.

Veja também