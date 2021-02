Preparador físico revela filosofia de Crespo: ‘Protagonismo, posse de bola e dinâmico’

Aos 45 anos, Hernán Crespo comandou o Defensa y Justicia, da Argentina, no título da Copa Sul-Americana. Um dos nome favoritos para assumir o posto deixado por Fernando Diniz no São Paulo, o argentino tem um estilo de jogo proativo e de posse de bola, conforme revelou o preparador físico Alejandro Kohan, que trabalhou na campanha vitoriosa com o ex-jogador.

“Se tenho que definir o estilo de jogo, passa por protagonizar as partidas, propor o jogo, manter a posse de bola no campo adversário com um futebol dinâmico e, tudo isso, com um componente estético muito importante”, dissecou em entrevista ao site ‘Infobae’.

O presidente do São Paulo, Julio Casares, já disse que o clube procura um perfil de treinador vencedor. Com seguidas eliminações precoces no Paulistão, Libertadores e Sul-Americana, além da perda da liderança do Brasileirão, o momento para o tricolor paulista não é dos melhores.

O nome de Crespo, apesar de novo, pode ser considerada uma aposta estrangeira para ocupar o banco de reservas do time do Morumbi.

“Tem 45 anos, é muito jovem, e por exemplo, Bielsa e Ancelotti, que estão com sessenta e poucos, seguem trabalhando e são muito respeitados na Europa. Acho que está bem assim”, lembrou.

Um fator que pode jogar à favor de Crespo é sua preocupação com o lado emocional dos jogadores. Kohan ressaltou que a parte mental necessita de treinamento assim como a parte técnica e física.

“Tem relação com o fisiológico. Hoje, o emocional precisa ser treinado: a gestão das emoções, a fisiologia em sua máxima expressão e o vínculo com o jogador gera um canal de confiança”, explicou.

“Trabalhamos durante a semana com sessões de coaching individuais e coletivas, ferramentas que são úteis para a estabilidade emocional para superar momentos competitivos de estresse e para o autocontrole de emoções”, acrescentou.

Com contrato até o meio deste ano com o clube argentino, Crespo se despediu do Defensa na última segunda-feira (8). O treinador foi procurado por Santos e seleção chilena, mas o São Paulo é o favorito na disputa.

