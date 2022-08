Preparador físico ex-Corinthians cobra R$ 3 milhões do clube na Justiça

Da Redação 11/08/2022 - 15:58 Compartilhe

No Corinthians até o começo deste ano, Fabrício Pimenta decidiu procurar a Justiça Trabalhista para cobrar para cobrar R$ 3 milhões do alvinegro paulista. O preparador físico estava no timão desde 2010. As informações são do GE.

Na ação, Pimenta afirma ter sido vítima de assédio moral, além de valores como 13º salário, férias coletivas, horas extras, multa de 40% do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e premiações.

O clube e o profissional devem participar de audiência na 6ª Vara do Trabalho da Zona Leste no próximo dia 25.

Procurado pela reportagem, Fabrício não retornou o contato. O advogado do preparador físico, Maurício Suyama, disse que seu cliente não vai falar sobre o caso neste momento.

Do outro lado, o Corinthians alegou que não se pronuncia quando a questão são processos em tramitação.