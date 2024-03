Preparador físico dos famosos cria técnica de emagrecimento de alta tecnologia e opina sobre Ozempic: ‘Cilada’

Beatriz Mizunoi Beatriz Mizuno - https://istoe.com.br/autor/beatriz-mizuno/ 30/03/2024 - 15:23 Para compartilhar:

Que dieta e atividade física são essenciais para emagrecer com saúde todo mundo sabe. Mas é possível fazer além — e é o que defende Waltão Abreu, o preparador físico dos famosos. Referência em emagrecimento e definição, o especialista responsável pela perda de peso de diversas celebridades se aliou à tecnologia para auxiliar o processo.

Di Ferrero e Caco Grandino, do NX Zero, Andressa e Tammy Miranda, Daniela Albuquerque, Amilcare Dallevo Jr e Gabi Lopes são alguns dos famosos atendidos pela Clínica WA.

“Todos os lugares fazem exames de sangue e bioimpedância. Eu invisto em exames científicos fora do padrão”, afirma Waltão.

Alta tecnologia

Waltão explica que costuma analisar seus pacientes com a ajuda do DEXA-Scan, um aparelho de última geração. No momento de elaboração dos treinos, ele leva em consideração um exame de esforço físico que também é feito com a ajuda de alta tecnologia.

“Usamos uma máscara de metabolismo no paciente no momento do teste de esforço na esteira. Assim, sabemos em qual frequência cardíaca ele queima gordura. E aí a gente pega esses resultados, coloca no smartwatch do paciente e, quando ele for fazer exercício físico, não vai seguir somente a planilha de exercícios, mas vai ter a intensidade correta em seu relógio”, detalha.

Por último, Waltão investe em um teste científico com um aparelho de calorimetria indireta, usado para medir a taxa metabólica basal.

E as inovações não param depois dos exames: no comando de uma equipe multidisciplinar, com médicos cardiologistas, ortopedistas, nutrólogos, nutricionistas e professores, Waltão ainda emprega sensores de glicemia (açúcar no sangue) que permitem o monitoramento da alimentação dos pacientes em qualquer lugar do mundo.

Conectado a um aplicativo que compartilha dados com a Clínica WA, os chips medem a oscilação do nível de açúcar no sangue que ocorre a cada refeição.

“Como fazemos exames para saber quantos gramas de comida os pacientes podem comer, já sabemos qual será o nível de glicemia ideal de cada um. E quando ele come erroneamente, o açúcar no sangue muda e ‘apita’ aqui. Então entramos em contato com o paciente, pedimos uma foto do prato e usamos inteligência artificial para ler o que tem e quantos gramas têm naquele prato. Assim, vamos corrigindo em tempo real o que está errado”, relata.

A mais recente tecnologia empregada pelo especialista é o uso de óculos de realidade virtual para fazer uma avaliação 3D do corpo e mostrar ao paciente sua perda de peso em tamanho real.





Medicamentos de perda de peso: ‘Cilada’

Apesar de não se opor ao uso de medicamentos como Ozempic e Mounjaro, comumente utilizados por celebridades para o emagrecimento, Waltão tem ressalvas.

“Hoje em dia, vende-se medicação para emagrecimento na farmácia, sem receita médica. As pessoas estão caindo em uma cilada, que é usar a medicação, não ter apetite e perder peso. De fato isso acontece, só que não é uma perda de peso saudável. Quando você perde peso inadequadamente, sem acompanhamento médico e nutricional e sem exames prévios de qualidade, você perde muita massa magra e muita massa óssea. E quando você faz o desuso da medicação, toda a gordura que você perdeu é ganhada novamente”, explica.

Ele chama atenção para os riscos à saúde, como fraqueza dos ossos e uso contínuo da medicação. Por isso, vale ressaltar que, apesar de facilitarem o processo, medicamentos como Mounjaro e Ozempic devem ser usados com acompanhamento médico por um período determinado.

