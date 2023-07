Preparador físico do Universitario é detido suspeito de racismo na Neo Química Arena

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/07/2023 - 0:29 Compartilhe

Mais um caso de racismo foi registrado em uma competição sul-americana de futebol. Desta vez na Neo Química Arena, após a vitória do Corinthians sobre o Universitario, nesta terça-feira. O preparador físico do time peruano, Sebastian Avellino Vargas, foi detido acusado de se dirigir a alguns torcedores corintianos imitando macaco e de fazer gestos racistas, após a partida.

Acompanhando por outros profissionais da equipe peruana, Sebastian foi levado até a delegacia do estádio para prestar depoimento, juntamente com alguns torcedores do Corinthians, que afirmaram ter presenciado os atos de racismo.

O Corinthians venceu por 1 a 0, com gol de Felipe Augusto e agora vai para Lima, capital do Peru, em busca de um empate para disputar as oitavas de final da Copa sul-americana.

O time volta a campo no sábado pela Copa do Brasil diante do América-MG, com a missão de reverter a derrota sofrida em Belo Horizonte no jogo de ida, por 1 a 0, para alcançar a semifinal da competição nacional.

