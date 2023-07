Preparador físico do Universitario do Peru é detido em São Paulo por racismo

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 12/07/2023 - 12:55 Compartilhe

O preparador físico do Universitario do Peru, o uruguaio Sebastián Avellino, foi detido em São Paulo por atos racistas durante o jogo contra o Corinthians pela Copa Sul-Americana, informou a polícia nesta quarta-feira (12).

“Policiais militares realizavam a segurança do local quando o indiciado (…) se posicionou na frente da torcida brasileira e simulou ser um macaco”, informou a Polícia Militar de São Paulo em um comunicado.

Avellino, de 43 anos, nega as acusações. Ele foi detido ao final do jogo de ida do mata-mata da Sul-Americana, que o Corinthians venceu por 1 a 0 na Neo Química Arena.

O técnico do Universitario, o também uruguaio Jorge Fossati, afirmou que, durante o jogo, torcedores corintianos cuspiram e fizeram “gestos” em direção ao banco da equipe, atos que o preparador físico respondeu abrindo os braços e tocando no peito, “como se dissesse ‘por que nós?'”.

“Quem o conhece sabe o ser humano e profissional que ele é. As câmeras do estádio não mostraram nada”, afirmou Fossati ao programa de rádio uruguaio “100% Deporte”.

Segundo a PM, Avellino foi levado a uma delegacia e prestou depoimento. Sua audiência de custódia está prevista para esta quarta-feira.

O caso foi registrado como “preconceito de raça/cor” e o preparador físico pode ser condenado a até cinco anos de prisão.

Na próxima terça-feira, o Corinthians vai a Lima enfrentar o Universitario no jogo de volta do mata-mata. Quem se classificar vai enfrentar o Newell’s Old Boys da Argentina nas oitavas de final da Sul-Americana.

raa/msi/cb

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias