Preparador físico do Fluminense é convocado e sonha em participar das Olimpíadas de Tóquio Marcos Seixas faz parte da comissão técnica da seleção brasileira sub-23 no período de preparação para os Jogos. O profissional elogiou o zagueiro Nino, que foi convocado

Com a proximidade das Olimpíadas de Tóquio, a seleção brasileira Sub-23 iniciou sua preparação para o grande evento. Com isso, o preparador físico do Fluminense, Marcos Seixas foi convocado para integrar a comissão técnica de André Jardine. Em entrevista ao site oficial do clube, o profissional revelou que sonha em participar dos Jogos e elogiou o zagueiro Nino, que também foi convocado.

– Recebi a convocação com muita felicidade, honra e alegria. Porque quanto mais se aproximam os Jogos mais aumenta a expectativa e a gente vai se sentindo mais parte do processo novamente. Já tive a experiência de estar nas Olimpíadas do Rio em 2016 e sei o quão fantástico e grande é isso, o que representa. E quanto mais se aproxima, mais a gente vai vivendo as sensações – confessou Seixas, que tem a ansiedade de disputar sua segunda Olimpíada, e completou.

– É uma satisfação muito grande contar com o Nino comigo na seleção. Fico muito satisfeito pelo sucesso pessoal e profissional dele, porque além de uma grande pessoa é um excelente jogador. Feliz de contar com ele, porque é um atleta de um talento muito grande, com uma capacidade enorme de fazer as funções que exerce dentro de campo. É um cara que vou sempre querer ao meu lado. É um cara com quem tenho uma relação muito boa de amizade e profissionalismo. Espero que ele tenha na seleção um futuro na seleção muito grande e de muito sucesso – elogiou.

O preparador tem se destacado na temporada. O Fluminense tem tido uma maratona de partidas, e tem demonstrado um bom trabalho físico. Sendo assim. Seixas chegou ao Tricolor em 1998 ainda como estagiário das categorias de base, em Xerém.

– Não tenho dúvidas de que a convocação é reflexo do trabalho que desempenho aqui no Fluminense. Isso vale para os atletas e os profissionais chamados para fazer parte do processo. Ano passado fizemos uma belíssima campanha no Campeonato Brasileiro, foi uma temporada muito boa, muito difícil por conta da pandemia, interrupção de jogos e com treinamentos virtuais. Então realmente a gente se sobressaiu. E eu falo a gente porque é um trabalho de toda uma comissão técnica, falo em nome de fisiologistas, outros preparadores, fisioterapeutas, médicos, nutricionistas, auxiliares, enfim, é um trabalho em conjunto em que eu sou parte integrante – disse, e acrescentou sobre a maratona de jogos do Tricolor.

– A nossa rotina dentro dessa loucura de jogos é procurar recuperar os atletas mais desgastados e procurar equalizar a carga de todos os jogadores. Não só dos que vêm atuando em mais partidas, mas principalmente dar mais carga de treinamento e jogo aos que vêm jogando menos tempo, que vêm ficando no banco de reserva e ficando fora dos jogos. Com a sequência da temporada eles serão importantes e serão utilizados no andamento das partidas – finalizou.

Marcos Seixas e Nino (Lucas Merçon e Mailson Santana/FFC)

