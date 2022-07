Preparador de goleiros do Sport, Jorcey Anisio valoriza desempenho dos arqueiros do Leão da Ilha Profissional acumula experiências no Brasil e no exterior. Além do Sport, ele já trabalhou em clubes como Flamengo, Botafogo e Avaí e teve passagens na seleção brasileira de base







Em sua primeira experiência no futebol nordestino, Jorcey Anisio completará, no mês de agosto, dois anos como preparador de goleiros do Sport. Sob o comando do profissional, passaram arqueiros de destaque recente pelo Leão da Ilha, como Luan Polli, hoje no Atlético Goianiense, e Mailson, que deixou o clube na última semana, contratado pelo Al Taawoun, da Arábia Saudita.

– Acredito que, aqui no Sport, realizo o melhor trabalho da minha carreira. Tive e tenho a oportunidade de preparar grandes profissionais, como Luan [Polli] e Mailson, além dos atletas que seguem aqui, Carlos Eduardo, Saulo e Denival. Feliz por, de alguma forma, contribuir na evolução desses jogadores, além de ajudar o Sport a potencializar os seus ativos que atuam na posição – contou o profissional.

Em sua meta, o Sport teve um dos melhores goleiros do primeiro turno da Série B. Mailson é, até o momento, o arqueiro com mais jogos sem sofrer gols nesta edição do torneio — 12 dos 19 que disputou. Jorcey Anisio valoriza o trabalho realizado no clube e vê o Leão da Ilha pronto para seguir tendo destaques na posição.

– O Sport tem goleiros de altíssima qualidade, sempre trabalhamos para que todos estejam prontos quando a oportunidade aparecer. É com essa mentalidade que o Carlos Eduardo assume a posição após a saída do Mailson. Tivemos um dos melhores goleiros do turno, e os profissionais que aqui estão possuem totais condições de repetir esse bom desempenho na sequência da Série B – finalizou.



Aos 49 anos, Jorcey Anisio acumula experiências no Brasil e no exterior. Além do Sport, ele já trabalhou em clubes como Flamengo, Botafogo e Avaí. Também na seleção brasileira de base e seleção da Arábia Saudita.

