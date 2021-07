Preparação para Jogos de Tóquio é tema hoje do Brasil em Pauta

Uma olimpíada diferente de todas as anteriores. Essa é a avaliação do secretário Nacional de Esportes de Alto Rendimento do Ministério da Cidadania, Bruno Souza, entrevistado do programa Brasil em Pauta deste domingo (11) na TV Brasil. Segundo ele, a congregação, o encontro de diversas culturas, não se realizará esse ano. “Vai ser muito mais uma apresentação esportiva”, opinou.

Na entrevista, Souza detalhou tudo que o governo está fazendo em conjunto com o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) para garantir a segurança da delegação que vai disputar os Jogos de Tóquio. “O governo não tem só a função de financiador. A gente também tem uma função de articulação muito maior”, disse.

Como exemplo, é citada a articulação entre Ministérios da Saúde e Cidadania e o COB, na vacinação dos mais de 1.800 integrantes da delegação brasileira. Entre eles, figuram atletas, comissão técnica, dirigentes, preparadores físicos e jornalistas.

O secretário adiantou que, antes da viagem rumo a Tóquio, são feitos quatro exames RT-PCR (covid-19), sendo dois deles 72 horas antes do embarque. Em Tóquio, esses exames serão repetidos dia sim, dia não. Ele também falou sobre o Bolsa Atleta, programa do governo federal que financia individualmente 200 dos mais de 300 atletas que estarão nos Jogos Olímpicos.

Desde sua criação, o Bolsa já investiu mais de R$ 1,2 bilhão em financiamento. Outro tema foi a preparação dos atletas paralímpicos. “Somos top five [top cinco] e a expectativa é sempre evoluir”. O Brasil em Pauta vai ao ar neste domingo, às 20h30 na TV Brasil.

