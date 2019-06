Preocupados com o gramado, Tite e Edu Gaspar fazem vistoria na Arena do Grêmio

O técnico Tite e o coordenador de seleções Edu Gaspar foram à Arena do Grêmio, em Porto Alegre, na manhã desta segunda-feira. Os dois realizaram uma vistoria por volta das 9 horas por estarem preocupados com a qualidade do gramado, bastante criticado nos últimos dias, inclusive pelo argentino Lionel Messi. O local receberá a partida do Brasil nesta quinta, pelas quartas de final da Copa América.

Os dois membros da comissão técnica deixaram o hotel da seleção e avaliaram o gramado do estádio. Tite está preocupado com a conservação do campo, principalmente pelo desgaste com a sequência de jogos. No último sábado, após vencer o Peru, na Arena Corinthians, em São Paulo, o técnico apontou a qualidade do gramado como um dos atributos que facilitaram o toque de bola e o bom futebol do time.

Os gramados têm sido alvo de muitas críticas nesta Copa América. Locais como Salvador e Porto Alegre são as sedes com os maiores problemas. Inclusive, a própria organização do torneio tem recomendado ao times para não fazer o treinamento de véspera no local das partidas, como é o usual, para conseguir preservar mais o piso.

No último domingo, Argentina e Catar jogaram no estádio gremista. Messi criticou a qualidade do gramado logo depois da vitória por 2 a 0. O Brasil está em Porto Alegre desde a noite de domingo e vai realizar a preparação no CT Luiz Carvalho, do Grêmio.