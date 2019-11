Preocupado com retranca do Corinthians, Valentim prega Botafogo mais ofensivo

Cada vez mais preocupado com o risco de rebaixamento, o Botafogo aposta no seu ataque para furar a retranca do Corinthians, neste domingo, no Engenhão, pela 34ª rodada do Brasileirão. Para tanto, o técnico Alberto Valentim reforçou os treinos do setor ofensivo ao longo da semana, conforme revelou nesta sexta-feira.

“Estamos acrescentando treinamentos e fazendo coisas diferentes para melhorar o nosso jogo ofensivo. Estamos fazendo alguns treinos incluindo algumas coisas para que nós consigamos fazer um número maior de finalizações, um número maior nesse último terço. Corinthians se defende bem e é preciso criar para furar essa defesa”, disse o treinador.

Valentim se mostrou satisfeito com o rendimento do time nesta semana sem jogos. “Vimos vídeos, conversamos no treino. A fase defensiva me agradou, mesmo com resultados adversos. Na fase ofensiva, há algumas coisas boas, mas deixamos de fazer algumas coisas. Tem uma cobrança normal não só da minha parte, mas também sabemos que precisamos melhorar. Aproveitamos bem essa semana cheia. Temos que fazer essa transferência dos treinos para os jogos”, projetou.

O time carioca soma 36 pontos, apenas um acima da zona do rebaixamento. Em 14º lugar, o Botafogo está empatado em pontuação com Ceará e Cruzeiro, todos na beira da degola, que é liderada pelo Fluminense, com 35 pontos.

Apesar do risco, faltando ainda cinco jogos para o time no campeonato, Valentim garante estar totalmente focado no duelo com o Corinthians. “É um jogo muito importante. De alguns jogos para cá, eu falei de esquecer o campeonato que tinha passado. Temos finais pela frente. É um jogo que, dependendo da rodada, você pode distanciar quatro pontos da zona. Os jogos estão diminuindo”, declarou.

“Temos que vencer para recuperar pontos que perdemos. Precisamos garantir os três pontos contra o Corinthians, sem desviar o foco para nenhuma partida. Teremos outros jogos importantíssimos. Não dá para pensar em mais nada”, reforçou o treinador.

TREINO – Valentim comandou nesta sexta-feira à tarde mais uma atividade fechada, como disse na coletiva, focado no poder ofensivo da sua equipe. O grupo volta aos trabalhos na manhã deste sábado, a partir das 9 horas, novamente no Engenhão.