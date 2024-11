Preocupado com desfalques do Corinthians, Ramón Díaz comanda treino no domingo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/11/2024 - 17:14 Para compartilhar:

Preocupado com os desfalques do Corinthians na retomada do Brasileirão, o técnico Ramón Díaz comandou treino neste domingo, sem dar folga ao elenco ao longo de todo o feriado. O treinador poderá ter até cinco baixas para a volta do campeonato, ao fim desta Data Fifa. O time paulista volta a campo na quarta-feira, às 11h, para enfrentar o Cruzeiro, na Neo Química Arena, pela 34ª rodada.

O Corinthians vem treinando direto desde a última quarta-feira, dia 13, sem descanso nos últimos dias. O elenco ganhou folga de três dias após superar o Vitória, no dia 9. Com a estratégia de dar folga no início da Data Fifa, a comissão técnica aposta no embalo da equipe nos treinos desta semana para chegar em alto nível no feriado de quarta, quando jogará pela manhã.

Neste domingo, o grupo treinou normalmente no CT Dr. Joaquim Grava, com trabalho de força na academia, ativação física e atividade no gramado. Ramón Díaz comandou treinamento de passes e marcação pressão em espaços reduzidos e um enfrentamento com minigols como alvo. Os goleiros, além da academia, trabalharam com os preparadores Marcelo Carpes e Luiz Fernando dos Santos.

Na volta do Brasileirão, o treinador já sabe que terá ao menos dois desfalques: os zagueiros Cacá, com dores na região lombar, e André Ramalho, com lesão muscular na coxa. A lista de baixas, porém, pode chegar a cinco, uma vez que dificilmente algum dos três convocados para os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo poderão ser aproveitados no dia seguinte à rodada do torneio de seleções.

Félix Torres foi poupado pelo Equador na goleada por 4 a 0 sobre a Bolívia, mas deve ser titular, na terça-feira, diante da Colômbia. O volante José Martínez deixou o campo com dores do pé, após levar um pisão, no empate por 1 a 1 entre Venezuela e Brasil. Já Ángel Romero foi acionado pelo técnico Gustavo Alfaro no decorrer da vitória paraguaia por 2 a 1 sobre a Argentina e pode ir a campo nesta terça, contra a Bolívia.

Em compensação, o treinador terá reforços no setor defensivo. Matheuzinho e Hugo estão de volta após cumprirem suspensão no triunfo por 2 a 1 sobre o Vitória. Assim, Fagner e Matheus Bidu podem retornar ao banco de reservas.

O grupo volta a treinar nesta segunda-feira, pela manhã, no primeiro de mais dois dias de trabalho em preparação para a partida contra o Cruzeiro.

Sonhando com uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores, o Corinthians soma 41 pontos no Brasileirão, na 11ª posição. Uma vitória sobre o Cruzeiro é fundamental para as pretensões do clube, já que o conjunto mineiro ocupa justamente o sétimo lugar na tabela, com 47 pontos, sendo o último na zona de classificação para a fase preliminar da Libertadores. A distância para o Red Bull Bragantino, o primeiro na região da degola, é de cinco pontos.