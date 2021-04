Preocupação com safra de grãos da França aumenta após geadas, diz FranceAgriMer

PARIS (Reuters) – Ainda é muito cedo para que sejam realizadas estimativas a respeito do impacto de severas geadas recentes sobre as safras de grãos da França, mas já há alguma preocupação com os danos verificados nas áreas central e sul do país, disse a FranceAgriMer nesta quarta-feira.

As temperaturas atingiram níveis muito inferiores a zero por várias noites consecutivas em diversas partes da França, maior produtora de grãos da União Europeia, causando sérios danos a vinhas, pomares e cultivos de beterraba sacarina, o que levou o governo do país a prometer um auxílio financeiro a agricultores.

“No norte e no extremo leste certamente haverá alguns danos locais, mas esperamos que sejam marginais”, disse a jornalistas o chefe do comitê de safras da FranceAgriMer, Benoit Pietrement.

“Estamos mais preocupados com a grande planície de Beaucé/Vale do Loire, onde as safras estavam mais desenvolvidas e a frente fria talvez tenha sido mais severa do que no leste”, acrescentou.

Em um relatório sobre oferta e demanda, a FranceAgriMer elevou sua estimativa para as exportações de trigo “soft” da França para países de fora da UE a 7,55 milhões de toneladas, ante 7,45 milhões na projeção do mês passado, levando em conta vendas anteriores e expectativas de demanda da Argélia e África.

A cifra, porém, ainda fica 44% abaixo do recorde de 13,54 milhões de toneladas registrado em 2019/20.

As vendas dentro da UE, por sua vez, foram estimadas em 5,6 milhões de toneladas, versus 5,8 milhões vistos no relatório de março, devido principalmente à forte competição representada pelo trigo da Alemanha na parte norte do bloco.

(Reportagem de Sybille de La Hamaide)

