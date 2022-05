Preocupação com desaceleração econômica da China afeta preço do minério de ferro

PEQUIM (Reuters) – Os contratos futuros de minério de ferro na China atingiram a mínima de uma semana nesta quinta-feira, à medida que a demanda permanecia fraca, enquanto os investidores se preocupavam com indícios de que a segunda maior economia do mundo está se contraindo no segundo trimestre em meio ao caos alimentado pela Covid-19.

A China está enfrentando dificuldades econômicas maiores do que em 2020, com alguns indicadores começando a enfraquecer acentuadamente desde março, disse o primeiro-ministro Li Keqiang em uma reunião nacional na quarta-feira, acrescentando que o país deve se esforçar para alcançar um crescimento razoável no segundo trimestre.





“Como os lucros das siderúrgicas estão relativamente baixos, e com expectativas de controles anuais de produção, há espaço limitado para um aumento adicional da produção de ferro fundido”, escreveram analistas da GF Futures em nota.

Os futuros de minério de ferro mais negociados na bolsa de commodities de Dalian para entrega em setembro chegaram a cair 4,1% na quinta-feira, para 806 iuanes (119,99 dólares) por tonelada, o menor nível desde 19 de maio. Os contratos fecharam em queda de 0,8%, a 834 iuanes.

Os preços do carvão metalúrgico de Dalian caíram 0,7%, para 2.473 iuanes por tonelada, e os futuros de coque caíram 0,2%, para 3.256 iuanes por tonelada.

(Por Min Zhang em Pequim e Enrico Dela Cruz em Manila)