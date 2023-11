Prêmio Potências! anuncia indicados das 11 categorias de 2023

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/11/2023 - 0:05 Para compartilhar:

A terceira edição do “Potências! O Prêmio do Agora”, que celebra as personalidades pretas que mais se destacaram ao longo do ano, acontecerá no dia 27 de novembro, em São Paulo. Ao todo, serão 11 categorias de indicados que foram divididas em seis pilares: Música, Artes Cênicas, Digital, Esportes, Mercado e Inspiração.

Confira as categorias e seus concorrentes:

Artista do Ano

Léo Santana

IZA

Kevin O Chris

Ludmilla

Vulgo FK

Gaby Amarantos

Álbum do Ano

ICARUS — BK

— BK Afrodhit — IZA

— IZA No Tempo da Intolerância — Elza Soares

— Elza Soares Xande Canta Caetano — Xande de Pilares

— Xande de Pilares Perdas & Ganhos — Vulgo FK

— Vulgo FK Vilã — Ludmilla

Videoclipe do Ano

Fé nas Maluca — IZA e MC Carol (Direção de Felippe Sassi)

— IZA e MC Carol (Direção de Felippe Sassi) Fixação — Luthuly (Direção de Jesus Mendes e Pedro Fiorillo

— Luthuly (Direção de Jesus Mendes e Pedro Fiorillo Conexões da Máfia — Matuê e Rich The Kid (Direção de Fernando Haddad e 30PRAUM)

— Matuê e Rich The Kid (Direção de Fernando Haddad e 30PRAUM) Se Eu Não Lembrar — BK e Marina Sena (Direção de MlkBrutal)

— BK e Marina Sena (Direção de MlkBrutal) TÁ OK — Dennis DJ e Kevin O Chris (Direção de Belinha Lopes)

— Dennis DJ e Kevin O Chris (Direção de Belinha Lopes) Posturado e Calmo — Léo Santana (Direção de Silvinho Lopes)

Experimente

Slipmami

Os Garotin

MC Luanna

Melly

Afrekassia

Joyce Alane

Atriz do Ano

Clara Moneke

Sheron Menezzes

Alice Carvalho

Neusa Borges

Bárbara Reis

Juliana Alves

Ator do Ano

Samuel de Assis

Lucas Penteado

Thomás Aquino

Tony Tornado

Ailton Graça

Yuri Marçal

Atleta do Ano

Rebecca Andrade

Lorrane Oliveira

Vinicius Jr

Marcelo

John Kennedy

Darlan

Profissional do Ano

Raphaella Martins , da Meta

, da Meta Rafael Zulu , da Tardezinha

, da Tardezinha Dione Assis , da Black Sister in Law

, da Black Sister in Law Ronald Pessanha , da Negritudes Globo

, da Negritudes Globo Aline Odara , do Fundo Agbara

, do Fundo Agbara Evandro Fióti, da LAB Fantasma

Campanha do Ano

Tá Na Sua Mão , da Meta

, da Meta Pretos na Mira , de Kondzilla + IDBR + GR6 Artplan

, de Kondzilla + IDBR + GR6 Artplan Meu Negócio É Meu País! , de Kuat + Agência Gana

, de Kuat + Agência Gana Pretos Ganhando Dinheiro , da Soma + AKQA

, da Soma + AKQA Neo Icarus , da AKQA + Ababe Bikila

, da AKQA + Ababe Bikila Muito Mais Que Um Pedido Nessa Bag, da Agência Gana + Ifood

Personalidade do Ano

Margareth Menezes

Preto Zezé

Érika Hilton

Raquel Virgínia

Anielle Franco

Rene Silva

TikToker do Ano

Os indicados serão anunciados no dia 20 de novembro.

O Prêmio Potências! ainda terá como homenageada a cantora Alcione, uma das sambistas mais reconhecidas do país. A apresentação ficará por conta de Preta Gil, Thelminha, Luana Xavier, Yuri Marçal, Tia Má e João Pedrosa.

Pelo terceiro ano consecutivo, NIVEA estará presente como patrocinadora master, ao lado de TikTok e Gol & Smiles. Além disso, para esta edição, a premiação ganha dois nomes de peso para dirigir o evento ao lado de Julio Beltrão, líder do projeto e diretor artístico do Black Squad da Mynd: Rincon Sapiência, que assinará a parte musical, e Thatiane Almeida, responsável pela direção artística.

