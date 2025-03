Prêmio Nobel da Paz recebe mais de 300 candidaturas

Um total de 338 nomeações foram registradas nesse ano para o Prêmio Nobel da Paz, anunciou o Instituto Nobel norueguês, nesta quarta-feira (5), sem revelar os nomes indicados nos estatutos.

As candidaturas são divididas entre 244 pessoas e 94 organizações, informou o instituto em comunicado.

Trata-se de um aumento significativo em comparação com as 286 nomeações do ano passado, embora esse valor ainda seja inferior ao recorde de 376 candidaturas registradas em 2016.

De acordo com os estatutos do Prêmio Nobel, a identidade dos candidatos permanece em segredo durante 50 anos.

Contudo, os milhares de patrocinadores (parlamentares e ministros de todos os países, ex-ganhadores, alguns professores universitários…) são livres para revelar a identidade de seus patrocinados.

Um membro do Congresso americano, Darrell Issa, indicou na segunda-feira no X que iria nomear Donald Trump para o prestigiado prêmio, ao afirmar que “ninguém o merece mais”.

Os serviços de Issa disseram mais tarde à imprensa americana que essa nomeação foi motivada pelos esforços de paz de Trump no Oriente Médio.

No entanto, essa nomeação teria sido apresentada após o prazo de 31 de janeiro.

Os membros do Comitê do Nobel norueguês podem acrescentar nomes à lista na primeira reunião que, segundo o instituto, ocorreu no dia 28 de fevereiro.

