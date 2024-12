Prêmio Mutishow 2024 acontece nesta terça; saiba tudo que vai rolar na premiação

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/12/2024 - 13:58 Para compartilhar:

A 31ª edição do Prêmio Multishow acontece nesta terça-feira, 3, no Rio, com homenagem à Anitta, que receberá o inédito Troféu Vanguarda por toda sua trajetória na música. A cantora Liniker é a recordista de indiciações da edição, no total 11 com seu projeto Caju. Tatá Werneck, Tadeu Schmidt e Kenya Sade serão os apresentadores da premiação.

Como assistir ao Prêmio Multishow?

A transmissão será pelo Multishow a partir das 20h45 e pela TV Globo após Mania de Você. O Globoplay estará com sinal aberto para não assinantes.

Novidades no tapete vermelho

O tapete vermelho será comandando por Milton Cunha, que promete causar ao lado das celebridades que passarão por lá, principalmente comentando seus looks. Já os veteranos Dedé Teicher, Guilherme Guedes e Laura Vicente vão mostrar toda a agitação na chegada das estrelas da noite.

Neste momento, também serão revelados os três primeiros vencedores do Prêmio Multishow: Capa do Ano, Instrumentista do Ano e Produtor Musical do Ano.

Uma das novidades do tapete vermelho desta edição é a GlamBOT, um sistema de câmera de alta velocidade utilizado nas maiores premiações mundiais, como o Oscar e o Globo de Ouro. O equipamento combina a precisão de um robô com a qualidade de uma câmera de cinema, especializada em capturas em slow motion.

Quais as atrações musicais do Prêmio Multishow 2024?

Segundo a premiação, o tema “A Música Mexe com o Brasil” é o fio condutor das performances, que vão refletir “toda a diversidade de gêneros e ritmos do país”. Serão mais de 30 artistas brasileiros se apresentando no palco da cerimônia. Mari Fernandez e Nattan apresentam grandes hits da música nordestina.

Gloria Groove e Ferrugem celebram o melhor do pagode, assim como a nostalgia do Raça Negra. A apresentação do estilo gospel ficará a cargo de Isadora Pompeo. Simone Mendes vai levar a força do feminejo. Thullio Milionário, Manu Bahtidão, Pedro Sampaio e Sorriso Maroto também marcam presença.

Vencedora do Grammy Latino 2024, a banda Os Garotin leva a energia contagiante do grupo de São Gonçalo, e Jota.Pê celebra as conquistas do ano com sua música MPB.

Além de ser a grande homenageada, Anitta irá se apresentara no evento com um medley que promete ficar na história da premiação. Lauana Prado, Zezé Di Camargo, César Menotti e Fabiano preparam uma performance com clássicos e sucessos inéditos do sertanejo. MC Daniel, Luan Pereira, MC Cabelinho, Ebony e Hungria representam a música urbana com muita rima. Liniker promete um show memorável com Matuê.

O que é o Troféu Vanguarda que Anitta receberá no Prêmio Multishow 2024?

O Troféu Vanguarda estreia no Prêmio Multishow deste ano e vai homenagear a trajetória de Anitta, reconhecendo a sua constante inovação musical e capacidade de misturar diversos estilos, como funk, pop, reggaeton e música eletrônica, criando uma sonoridade única e universal.

De acordo com a premiação, “Anitta se destaca ainda por seu ativismo e empoderamento feminino, usando suas plataformas para discutir questões sociais como igualdade racial, liberdade sexual e preservação cultural. Seu impacto cultural vai além da música, com uma estética única que mistura elementos do Brasil com conceitos inovadores, criando uma identidade visual poderosa e conectando-se com o público jovem de maneira global.”

Quem recebeu mais indicações ao Prêmio Multishow 2024?

Liniker recebeu onze nomeações, incluindo três somente na categoria de MPB do Ano. Ela também foi lembrada em Álbum do Ano, Artista do Ano e Hit do Ano com a faixa-título CAJU.