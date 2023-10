Prêmio Multishow amplia atuação da Academia e aumenta número de categorias

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/10/2023 - 11:59 Compartilhe

O Prêmio Multishow, que acontece dia 7 de novembro, está dando mais um passo para refletir cada vez mais a pluralidade de agentes que movem o mercado da música brasileira. Sob o mote “A música mexe com o Brasil”, a 30ª edição da premiação trará uma evolução na Academia Prêmio Multishow, que ganha novos integrantes e um peso ainda maior na escolha dos vencedores; e na votação, que passa de 13 para 23 categorias.

Para esta edição, a Academia Prêmio Multishow dobrou de tamanho, com mais de 900 integrantes, que passam a ter um peso maior na votação. O grupo é composto por pessoas ligadas à indústria musical, com diversidade de gênero, raça, cor, gêneros musicais e região.

Até 2022, a Academia era responsável por indicar os finalistas em 13 categorias e eleger três vencedores dentre elas; já os ganhadores das outras 10 eram escolhidos por voto popular. A partir de agora, eles indicam os concorrentes em 23 categorias e decidem os premiados em 17 delas. O público, por sua vez, mantém a relevância na premiação e será responsável por eleger os favoritos nas categorias Clipe TVZ do Ano, Hit do Ano, Show do Ano e Voz do Ano por meio de votação online, direto pelo gshow.

Álbum do Ano, Artista do Ano, Artista Revelação do Ano, Axé/Pagodão do Ano, Brega/Arrocha do Ano, Capa do Ano, Categoria Brasil, Clipe TVZ do Ano, Cristã do Ano, DJ do Ano, Forró/Piseiro do Ano, Funk do Ano, Hip-Hop do Ano, Hit do Ano, Instrumentista do Ano, MPB do Ano, Pop do Ano, Rock do Ano, Produção Musical do Ano, Samba/Pagode do Ano, Sertanejo do Ano, Show do Ano e Voz do Ano são as categorias que chegam para premiar os destaques do ano.

A Categoria Brasil, que estreia este ano, vai destacar um artista regional que ainda não tenha visibilidade nacional. Os finalistas serão indicados pela Academia, que vai votar em artistas que representam os 27 estados brasileiros. Uma votação popular já está aberta no gshow e vai selecionar os 5 finalistas. O vencedor também será eleito pelo público.

Outra novidade é que o Artista do Ano vai ser escolhido por seus próprios pares. O vencedor será eleito pelos artistas indicados em todas as categorias. A votação vai acontecer em cabines localizadas no tapete vermelho da cerimônia.

Este ano, o evento terá apresentação de Ludmilla, Tatá Werneck e Tadeu Schmidt e, além da transmissão no Multishow, terá pela primeira vez exibição na TV Globo e também pela Rádio Globo. O Globoplay irá disponibilizar para não-assinantes uma janela exclusiva com aquecimento pré-evento, além da exibição ao vivo da cerimônia na íntegra. No digital, o gshow e as redes sociais das plataformas Globo também participam da cobertura mostrando bastidores, tapete vermelho e os melhores momentos da premiação.

