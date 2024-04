Prêmio italiano Strega Poesia divulga 12 semifinalistas

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 05/04/2024 - 15:50 Para compartilhar:

ROMA, 5 ABR (ANSA) – O comitê da segunda edição do Prêmio Strega Poesia, seção de poesia do mais prestigioso reconhecimento literário italiano, anunciou nesta sexta-feira (5) os 12 livros que avançaram para a próxima fase da competição, escolhidos entre 144 candidatos.

Os autores e obras selecionados foram: Alida Airaghi, “Quanto di storia”; Alessandro Anil, “Terra dei ritorni”; Gian Maria Annovi, “Discomparse”; Daniela Attanasio, “Vivi al mondo”; Alessandro Baldacci, “Il dio di Norimberga”; Antonio Bux, “Mappe senza una terra”; Roberto Cescon, “Natura”; Stefano Dal Bianco, “Paradiso”; Giovanna Frene, “Eredità ed Estinzione”; Rosaria Lo Russo, “Tande”; Tommaso Ottonieri, “Cinema di sortilegi”; e Enrico Testa, “L’erba di nessuno”.

A lista dos cinco finalistas será anunciada no final de maio.

“A seleção dos 12, na extrema heterogeneidade das propostas, nos mostra mais uma vez a riqueza e a variedade desconcertante, mas sempre muito vital, da poesia italiana contemporânea”, destacou Andrea Cortellessa, do comitê.

Um amplo júri composto por personalidades da cultura determinará o vencedor. O prêmio será entregue no dia 9 de outubro, em Roma, no Templo de Vênus e Roma, dentro do Parque Arqueológico do Coliseu. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias