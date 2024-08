Prêmio Internacional Ernesto Illy 2024 anuncia finalistas

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 29/08/2024 - 10:01 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 29 AGO (ANSA) – A illycaffè anunciou nesta quinta-feira (29) os finalistas da nona edição do Prêmio Internacional Ernesto Illy, honraria que homenageia o filho do fundador da empresa e simboliza mais de 30 anos de colaboração direta com os produtores.

A premiação reúne competidores de Brasil, Costa Rica, El Salvador, Etiópia, Guatemala, Honduras, Índia, Nicarágua e Ruanda, sendo três de cada nação.

Os representantes do Brasil serão as fazendas São João, de Décio Bruxel, Serra do Boné, de Matheus Lopes Sanglard, e Vila Oscarlina, de Flávio da Costa Figueredo.

A cerimônia acontecerá no dia 12 de novembro, na sede da ONU em Nova York, e definirá o “Best of the Best” (“Melhor dos Melhores) entre os produtores concorrentes, escolhidos com base na análise de amostras da safra 2023/24 pelos laboratórios de qualidade da illycaffè, que levaram em conta parâmetros qualitativos e de sustentabilidade.

O vitorioso será eleito por um júri independente e multidisciplinar formado por especialistas internacionais, incluindo chefs, jornalistas e degustadores.

Os consumidores também serão convidados a provar os cafés finalistas e a apontar seus preferidos, através de degustações às cegas organizadas em lojas da illy em todo o mundo nas semanas anteriores ao prêmio. O mais votado receberá o troféu “Coffee Lovers’ Choice”.

“A qualidade sustentável é o resultado de um processo que começa nas plantações de café e que exige inovação, pesquisa e formação constantes”, disse Andrea Illy, presidente da illycaffè. “Significa produzir café de alta qualidade através do respeito ao meio ambiente, à biodiversidade, aos direitos humanos e ao bem-estar social”, acrescentou.

Segundo Illy, o prêmio se tornou um “encontro anual com os melhores produtores do mundo”, com os quais a empresa trabalha “há décadas para dar um futuro próspero às pessoas e ao planeta”.

Em 2023, o troféu “Best of the Best” foi conquistado pela primeira vez por uma fazenda do Brasil, a São Mateus Agropecuária, que utiliza métodos da agricultura regenerativa, bandeira de Andrea Illy.

Confira abaixo os 27 finalistas do Prêmio Internacional Ernesto Illy 2024, em ordem alfabética.

Brasil: Fazenda São João (Décio Bruxel e outros), Fazenda Serra do Boné (Matheus Lopes Sanglard) e Fazenda Vila Oscarlina (Flávio da Costa Figueredo).

Costa Rica: Coopelibertad R.L., CoopeSabalito R.L. e Finca San Carlos de Marespi S.A.

El Salvador: Finca Agua Caliente (J.J. Borja Nathan S.A.), Finca Bolívar (Matorral de S.A. de C.V.) e Finca San Rafael (Comercial Larin S.A. DE C.V.).

Etiópia: Darimo Washing Station Plc (Asma International Business Pvt Ltd), Gera Tracon Washing Station Plc (Tracon Trading P.L.C.) e Jemila Amdela Washing Station Plc (Legesse Sherefa Pvt Ltd Co.).

Guatemala: Finca Danilandia (Luis Arimany Monzón), Finca Santa Leonarda (Plantaciones Agropecuarias S.A.) e Pequeños Productores Santa Cruz Naranjo.

Honduras: Finca Diego Paz (Diego Paz Paz), Finca Don Miguel (Miguel Angel Pérez Guevara) e Finca El Carmen (Jorge Aníbal Peña Maldonado) Índia: Coovercolly Estate (Tata Consumer Products Ltd.), Kajjehally Estate (S. Vasudevan) e Margolly Estate (Tata Consumer Products Ltd.).

Nicarágua: Finca Santa Ana (Aida Lila Zeledón Palacios), Grupo productores (Olam Nicaragua) e SMS Cluster ECOM Nicaragua.

Ruanda: Karenge Coffee Washing Station, Kibirizi Coffee Washing Station e Rwinyoni Coffee Washing Station. (ANSA).