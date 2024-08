Prêmio illycaffè: inscrição vai até 20/9; teor de umidade em amostras preocupa

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/08/2024 - 14:42 Para compartilhar:

São Paulo, 05/08 – Os organizadores do 34º Prêmio Ernesto Illy de Qualidade Sustentável do Café para Espresso estão preocupados com certas amostras que estão sendo recebidas. “Algumas amostras, apesar da boa qualidade na bebida estão sendo reprovadas pelo teor de umidade, bem acima do limite de 11% (ou 9,0% pela norma ISO 6673)”, disse em comunicado o CEO da Experimental Agrícola do Brasil e presidente da Comissão Julgadora, Aldir Alves Teixeira. A tradicional premiação promovida pela empresa illycaffè elege os melhores cafeicultores do Brasil e as inscrições estão abertas até 20 de setembro.

Para participar da tradicional premiação é necessário enviar amostras de 1 quilo de café beneficiado, representativas de um lote mínimo de 100 sacas e máximo de 1.000 sacas da safra corrente (2024/25), da espécie Coffea arabica, preparadas por via seca (café natural) ou via úmida (cereja descascado ou despolpado).

O concurso seleciona os melhores grãos em duas categorias: Nacional e Regional. Na Categoria Nacional do Prêmio Ernesto Illy serão selecionados 40 produtores finalistas. Dentre eles, os três primeiros ganharão uma viagem ao exterior para participar do 10º Prêmio Internacional de Café Ernesto Illy em 2025, além de ganhar prêmios em dinheiro e diplomas.

“A cada edição do prêmio nossa missão e responsabilidade aumentam à medida que contribuímos para a escolha daquele que pode se tornar o melhor café do mundo, como na edição de 2023, em que a fazenda brasileira São Mateus Agropecuária venceu a 8ª edição do Prêmio Internacional de Café Ernesto Illy, concorrendo com os melhores produtores de café da Costa Rica, El Salvador, Etiópia, Guatemala, Honduras, Índia, Nicarágua e Ruanda”, comentou Aldir Alves Teixeira.

De acordo com o CEO, a cada ano a disputa fica ainda mais acirrada tornando mais difícil a seleção dos 40 finalistas brasileiros, já que os cafeicultores estão se aprimorando cada vez mais na produção de cafés de qualidade, com práticas agrícolas sustentáveis e alguns provenientes de agricultura regenerativa.

Na Categoria Regional do Prêmio Ernesto Illy será premiado o melhor cafeicultor em cada um dos 10 Estados/Regiões, sendo: Minas Gerais (subdividido em Cerrado Mineiro, Chapada de Minas, Matas de Minas e Sul de Minas); São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e as regiões Centro-Oeste, Sul e Norte/Nordeste. Os vencedores desta categoria também recebem prêmios em dinheiro e diplomas.

A comissão julgadora responsável pela seleção dos cafés é composta pelos especialistas da Experimental Agrícola do Brasil/illycaffè. A análise para a classificação do café é realizada considerando quesitos como: cor, aspecto, seca, tipo, peneiras, teor de umidade, torração e a qualidade da bebida, inclusive com degustação para espresso. Durante o período de inscrição, o produtor poderá vender o lote inscrito e aprovado para a Experimental.