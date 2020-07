Prêmio Espírito Público 2020 tem inscrições abertas até 29 de julho

O Prêmio Espírito Público, de valorização a ações transformadoras promovidas por funcionários públicos, está com inscrições abertas até o dia 29 de julho. Os candidatos poderão concorrer em seis categorias: educação, gestão de pessoas, governo digital, meio ambiente, saúde e segurança pública. O projeto é de iniciativa da Fundação Brava, Fundação Lemann, Instituto Humanize e República.org e conta com o apoio de diversas entidades, como os institutos Igarapé e Sou da Paz.

No total, serão escolhidos três vencedores por categoria que poderão, segundo o edital, receber um prêmio em dinheiro, cujo valor deverá ser definido até a cerimônia de premiação. O objetivo é redefinir a imagem dos profissionais da Administração Pública no Brasil, estimulá-los a se engajar em seu meio, atrair talentos para ingressar em instituições públicas e disseminar boas práticas.

Na edição deste ano (a terceira) serão contempladas, na categoria de saúde, propostas que tenham como base o enfrentamento à pandemia de covid-19. Para tanto, será considerada a atuação coletiva de profissionais da área que se articulam em busca de uma resposta diante da crise sanitária.

Requisitos

Interessados em se inscrever na seleção devem atentar para alguns requisitos, como tempo mínimo de 10 anos de exercício no setor. Os candidatos também não podem estar ocupando cargo eletivo, de direção em cargo político, nem estar aposentados.

No ano passado, um dos ganhadores da categoria de meio ambiente foi o indigenista Jair Condor, conhecido por meio do documentário Piripkura, que retrata seu reencontro com dois indígenas do povo de mesmo nome. Condor é ex-seringueiro e trabalha em defesa dos direitos dos indígenas isolados e da floresta amazônica.

Veja também