Uma aposta de Guarapari, no Espírito Santo, acertou as seis dezenas do 2.602 da Mega-Sena e levou sozinha o prêmio de R$ 51,7 milhões.

Os números sorteados foram: 11 – 14 – 16 – 30 – 32 – 46.

De acordo com a Caixa Econômica, o ganhador fez uma aposta simples, de seis números, pela internet.

O próximo sorteio da Mega-Sena será na quarta-feira (21) e o prêmio estimado é de R$ 3 milhões.

