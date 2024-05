Prêmio da Música Brasileira anuncia indicados da 31ª edição

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/05/2024 - 13:38 Para compartilhar:

O emblemático Prêmio da Música Brasileira (PMB) anuncia nesta segunda-feira, 13, os indicados para sua 31ª edição. No dia 12 de junho, o Theatro Municipal do Rio de Janeiro será palco de uma celebração especial dedicada a Tim Maia, figura monumental da música nacional. Sob a direção de José Maurício Machline e Giovanna Machline, a noite será marcada por apresentações que exploram o vasto repertório do artista, trazendo tanto vozes consagradas quanto novos nomes da música brasileira.

A cerimônia será transmitida ao vivo pelo Canal Brasil e pelo canal do PMB no YouTube. “O Prêmio da Música Brasileira se estabelece cada vez mais como um propulsor da nossa cultura, a cada ano mais diverso, abrangente e atento à música que é criada em todos os cantos do país. Neste ano, atingimos um recorde de mais de 12 mil artistas inscritos, um aumento de 10% em relação ao ano anterior”, celebra José Maurício.

Os primeiros artistas anunciados para a 31ª edição do PMB são Simone e Ney Matogrosso, que se apresentarão em dueto, interpretando novas versões de “Azul da Cor do Mar” e “Primavera”. O line-up completo de artistas que apresentarão suas versões de clássicos de Tim Maia será revelado em 20 de maio.

Entre os indicados da edição, destacam-se João Gomes, Ana Castela, Jota.Pê, Alcione, Alceu Valença, Marcelo D2, Jards Macalé e mais.

Confira os indicados às 32 categorias do Prêmio da Música Brasileira 2024

Canção popular

Dupla

Maiara & Maraisa (1 prêmio)

Os Barões da Pisadinha

Rionegro & Solimões



Grupo

Atitude 67

É o Tchan!

Mastruz com Leite

Intérprete

Edson Cordeiro (4 prêmios)

Filipe Toca

Gabriel Sater

João Gomes

Leo Santana

Intérprete sertanejo

Ana Castela

Lauana Prado

Paula Fernandes

Roberta Miranda

Simone Mendes

Lançamento

Gabriel Sater – Nos Dias Atuais (Ao Vivo)

João Gomes – Raiz

Romero Ferro, Gaby Amarantos – Em Plena Lua de Mel

Lançamento sertanejo

Ana Castela – Boiadeira Internacional (Ao Vivo)

Maiara & Maraisa – Ao Vivo em Portugal

Roberta Miranda – Desatemos os Nós



MPB

Grupo

Banda Eddie

Barbatuques (1 prêmio)

Boca Livre (4 prêmios)

Intérprete

Alaíde Costa (1 prêmio)

Jards Macalé

Jota.Pê

Rosa Passos

Wanderléa

Lançamento

Jards Macalé – Coração Bifurcado

Rosa Passos, Lula Gavão – Rosa Passos e Lula Galvão

Wanderléa – Wanderléa Canta Choros

Melhor Canção

Jards Macalé – Mistérios do Nosso Amor (Intérprete: Jards Macalé, Maria Bethânia/Compositor: Jards Macalé, Ronaldo Bastos)

Marcelo D2 – Povo de Fé (3 prêmios) (Intérprete: Marcelo D2, Nega Duda/Compositor: Marcelo D2, Luiz Antônio Simas)

Wilson das Neves – Luz do Candeeiro (Intérprete: Áurea Martins/Compositor: Wilson das Neves, Paulo César Pinheiro)

MÚSICA URBANA

Grupo

Abulidu

Àttooxxá

Natiruts

Intérprete

Gloria Groove

Iza

Ludmilla

Rincon Sapiência

Sandra de Sá (10 prêmios)

Lançamento

Jonathan Ferr – Liberdade

Jorge Aragão, Djonga – Respeita

Ludmilla – Vilã

POP/ROCK

Grupo

Mombojó

Pato Fu

Sophia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo

Intérprete

Alice Caymmi (1 prêmio)

Ana Frango Elétrico

Filipe Catto

Marisa Monte (7 prêmios)

Zeca Baleiro (8 prêmios)

Lançamento

Ana Frango Elétrico – Me Chama De Gato Que Eu Sou Sua

Filipe Catto – Belezas São Coisas Acesas por Dentro

Mahmundi – Amor Fati

MÚSICA REGIONAL

Dupla

Chico Amado & Xodó

Joanina

Lourenço & Lourival

Grupo

Boi Bumbá Garantido (1 prêmio)

Timbalada (2 prêmios)

Falamansa

Intérprete

Alceu Valença (14 prêmios)

Carlinhos Brown (1 prêmio)

Lia de Itamaracá

Luiz Caldas

Marcelo Jeneci

Lançamento

Alceu Valença – Meu Querido São João (Ao Vivo na Fundição Progresso)

Lia de Itamaracá – Dorme Pretinho

Mestre Damasceno, Nativos Marajoara – Búfalo-Bumbá

Revelação

Choro na Rua

Felipe Senna

Gabriele Leite

SAMBA

Grupo

Encontro das Velhas Guardas

Grupo Revelação

Grupo Semente

Intérprete

Alcione (21 prêmios)

Fabiana Cozza (2 prêmios)

Martinho da Vila (10 prêmios)

Péricles

Xande de Pilares

Lançamento

Marcelo D2 – Iboru

Martinho da Vila – Negra Ópera

Xande de Pilares – Xande Canta Caetano

CATEGORIAS ESPECIAIS

Lançamento Eletrônico

Tropkillaz, Sango – Rio de Janeiro

Ubunto – Água Maravilha

Urias – Her Mind

Lançamento em Língua Estrangeira

Anitta – Funk Generation: A Favela Love Story

Pedro Miranda, Fernando Leitzke e o Candombaile – Candombe Bailador (2 prêmios – Pedro Miranda)

Urias – Her Mind

Lançamento Erudito

Orquestra Ouro Preto, Cristian Badu, Maestro Rodrigo Toffolo, Gustavo Carvalho – Orquestra Ouro Preto: Haydn & Mozart

Orquestra Sinfônica Brasileira, Ignacio Garcia Vidal – Três Danças Espanholas (1 prêmio – OSB)

Orquestra Sinfônica Do Estado De São Paulo – Sinfonia dos Orixás & Pequenos Funerais Cantantes (6 prêmios)

Projeto Especial

Chico César, Geraldo Azevedo – Violivoz (Ao Vivo) (6 prêmios – Chico César)

João Gilberto – Relicário: João Gilberto (Ao Vivo no Sesc 1998)

Wilson das Neves – Senzala e Favela (4 prêmios)

MÚSICA INSTRUMENTAL

Grupo

Banda Tributo Waldir Azevedo

Choro na Ribeira

Choro na Rua

Solista

Antonio Adolfo (2 prêmios)

Armandinho Macedo

Hamilton de Holanda (12 prêmios)

Romero Lubambo

Yamandu Costa (10 prêmios)

Lançamento

Chico Pinheiro, Romero Lubambo – Two Brothers

Choro na Rua – Obrigado Zé da Velha

Yamandu Costa, Armandinho Macedo – Encontro das Águas (10 prêmios – Yamandu Costa)

PROJETO AUDIOVISUAL

Caetano Veloso – The Man I Love (19 prêmios)

Marcelo D2 – Iboru

Martinho Da Vila, Chico César – Acender as Velas

Rubel, Bala Desejo – Toda Beleza (1 prêmio – Bala Desejo)

Rubel, MC Carol, BK’, DJ Gabriel do Borel – Put@ria!

As informações completas sobre o Prêmio da Música Brasileira, incluindo a 31ª edição e a história da premiação estão disponíveis no site oficial do PMB.