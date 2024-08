Prêmio Broadcast Analistas: Victor Mizusaki, do Bradesco BBI, fica em 8º lugar com transportes

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/08/2024 - 21:18 Para compartilhar:

O analista do Bradesco BBI, Victor Kaneo Mizusaki, conquistou o 8º lugar do 26º Prêmio Broadcast Analistas, que leva em conta o desempenho das ações recomendadas por profissionais em 2023. A carteira do analista teve rentabilidade de 48,13% no ano passado, enquanto o Ibovespa valorizou 22,28%.

Em 2023, empresas de transporte, um setor considerado seguro da Bolsa, e bens de capital estavam entre as preferências dos analistas do BBI, que apostaram em Santos Brasil, Marcopolo e Embraer. No caso de Santos Brasil, o banco se baseou na retomada do ciclo de crescimento, levando em conta que a empresa tem o único terminal com capacidade de absorver o crescimento do porto de Santos.

Marcopolo também foi uma das apostas dos analistas, embora tenha sido um papel que demorou para deslanchar. “A gente acreditava que o novo governo iria fazer um leilão para o Caminho da Escola, um programa super importante do governo e a empresa ganhou 50% dos pedidos. A melhora operacional também foi um fator que pesou”, destaca Mizusaki, dizendo que com isso a ação acabou surpreendendo.

Já a escolha pela Embraer considerou o foco da companhia em desenvolver seu lado comercial e sua disciplina em relação a preço, além da melhora de eficiência, capital de giro, margem e geração de caixa.

Para 2024, o Bradesco BBI enxerga Localiza como uma oportunidade. Embora o papel esteja fora do radar do mercado neste ano, segundo Mizusaki, esse é um ativo que historicamente agrada, mas que passou a gerar dúvida durante a pandemia. “Desde setembro do ano passado, os dados têm sinalizado que o volume de desembolso com este setor tem aumentado, com uma normalização do preço de carro. Isso levará o lucro líquido de Localiza a melhorar, fazendo o papel responder”. Embraer também segue como uma aposta, na expectativa de que a decisão sobre a arbitragem com a Boeing tenha uma resolução ainda este ano.

Mizusaki é formado em economia pela Faculdade de Administração, Economia e Contabilidade da USP (FEA), além de ter uma MBA na área pelo Insper e Mestrado em Administração com ênfase em Sustentabilidade pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Com passagens pelo UBS e pelo Itaú BBA, ele está no Bradesco BBI desde 2014 e atualmente é head para América Latina de Transporte e Bens de Capital.

Já André Ferreira é engenheiro de produção pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) do Rio de Janeiro. Ele está no Bradesco cobrindo o setor de transportes desde junho de 2021. Antes de sua entrada na casa, trabalhava com consultoria estratégica fora do mercado financeiro.