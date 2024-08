Prêmio Broadcast Analistas: Monique Greco, do Itaú BBA, conquista 10º lugar com petroleiras

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/08/2024 - 21:17 Para compartilhar:

A analista líder da cobertura de Óleo e Gás do Itaú BBA, Monique Greco, ficou em 10º lugar no 26º Prêmio Broadcast Analistas, que leva em conta o desempenho das ações recomendadas pelos profissionais em 2023. Com a colaboração dos analistas Eric de Mello e Bruna Amorim em sua equipe, a carteira dos especialistas teve rentabilidade de 45,32% no ano passado, sendo puxada por Prio, Petrorecôncavo e 3R Petroleum, além de Ultrapar, Vibra, Cosan e Oceanpact.

Conhecidas pelo mercado como petroleiras “juniores”, Greco afirma que a corretora não concorda com a nomenclatura e prefere chamá-las de produtoras “independentes”. “O mercado coloca as três companhias no mesmo pacote, mas entendemos que 2023 foi um ano de caracterização delas. Hoje identificamos histórias de investimento e níveis de maturidade distintos, com combinação de crescimento e retornos aos acionistas também diferentes.”

Dentre as três empresas, Prio foi escolhida como top pick (preferência) dentro do segmento, por oferecer uma exposição direta ao preço do petróleo e por ser uma alternativa de investidores internacionais para complementar posição no setor de óleo e gás no Brasil, para além da Petrobras. “Prio mostrou um crescimento de produção muito relevante no ano passado, apresentando saúde financeira importante e capacidade para fazer M&A (fusões e aquisições) à frente”, diz a analista.

Já no segmento de distribuição de combustível, a analista destaca o desempenho da Ultrapar. “Essa recomendação deu muito certo porque nós conseguimos antecipar o movimento em que o processo de turnaround (recuperação) começou a dar resultado. Pegamos essa onda e passamos o ano inteiro com a recomendação ativa”, afirma Greco.

No caso da Petrobras, apesar da sua relevância e peso na Bolsa brasileira, o Itaú BBA optou por reiterar recomendação neutra (market perform) para os papéis durante todo o ano passado. Segundo a corretora, incertezas envolvendo a distribuição de dividendos extraordinários, lançamento do Plano Estratégico 2024-28 e política de preço de combustível mantiveram o mercado em uma “corda bamba” de expectativas.

2024

Neste ano, a recomendação para os papéis da estatal permanece neutra. Segundo Greco, as mudanças que ocorrem na empresa geram certa “angústia” no mercado, porque o investidor não consegue antecipá-las e acaba ficando receoso sobre como as alterações no comando vão se desdobrar em mudanças internas de estratégia e mudar o rumo da companhia.

Entre as petroleiras independentes, Prio continua com recomendação outperform (equivalente à compra), assim como PetroReconcavo.

Monique Greco é a analista líder da cobertura de Óleo & Gás na área de Equity Research no Itaú BBA. Anteriormente, trabalhou por mais de 10 anos na Petrobras, onde passou pela área de Refino, Transporte e Comercialização, e também pela diretoria Financeira, onde coordenou atividades de avaliação econômica de projetos de capital e M&A. Greco tem passagens pela Vale, Americanas e Enel. A analista é formada em Engenheira de Produção na Universidade Federal Fluminense e é mestre em Economia, pela Ibmec.