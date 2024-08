Prêmio Broadcast Analistas: Daniel Cobucci, do BB, é 9º com Vibra, São Martinho e Petrobras

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/08/2024 - 21:17 Para compartilhar:

O analista Daniel Cobucci, que acompanha os setores de petróleo e gás, sucroenergético e distribuição de combustíveis pelo Banco do Brasil, conquistou o 9º lugar do 26º Prêmio Broadcast Analistas, que leva em conta o desempenho das ações recomendadas por profissionais em 2023. A carteira dele teve rentabilidade de 45,71% em 2023, enquanto o Ibovespa valorizou 22,28%.

Em 2023, o analista apostou em Vibra, São Martinho e Petrobras. Para a empresa distribuidora de combustíveis, Cobucci destaca as boas margens de comercialização. “Vibra conseguiu manter um mínimo de market share, mas ao mesmo tempo conseguiu melhorar suas margens com base em eficiência operacional e algumas otimizações”, explica.

Já a escolha de São Martinho teve relação direta com a boa performance do açúcar no ano. “O etanol teve uma desvalorização muito grande no ano passado, baseada na queda também do petróleo. Recomendamos a ação em momentos de preço baixo, montando posição em momentos estratégicos e tiramos a recomendação quando o papel alcançou o preço-justo”, explica.

Para a Petrobras, Cobucci explica que o banco tem uma visão positiva há algum tempo, considerando a perspectiva de crescimento da produção e o uso de novas plataformas de exploração de petróleo, que fortalecem a expectativa de que a companhia irá escalar sua produção. “A gente começou apostando em um forte pagamento de dividendos, como foi em 2022. A nossa visão foi fortalecida também a partir do momento da desalavancagem. Na hora que a companhia equalizou a dívida, vimos a produção crescendo, custo caindo. Foi uma aposta acertada.”

Para 2024, o analista continua otimista com Petrobras, Vibra e São Martinho. “A gente segue achando que Petrobras é um papel que deve performar acima dos pares neste ano e Vibra também está nesta linha”, justifica.

“A Vibra está apostando em fazer venda direta para o consumidor final mas está tendo uma dificuldade nesse movimento. Tem um período de transição na estratégia. Mas, mesmo com a mudança, mantém boas margens. É um papel que tem tudo para avançar. Pode ser um daqueles casos em que fica por um bom tempo sub precificado e de repente começa a andar”, aponta.

Daniel Cobucci é mestre em Sociologia Econômica pela Universidade de São Paulo (USP) e tem 21 anos de Banco do Brasil, sendo os últimos oito anos como analista de investimentos. Atualmente cobre os setores de petróleo e gás, sucroenergético e distribuição de combustíveis.