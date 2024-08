Prêmio Broadcast Analistas: corretora vencedora, BB-BI foca em ‘teses de qualidade’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/08/2024 - 22:07 Para compartilhar:

O Banco do Brasil Investimentos (BB-BI) é a corretora vencedora da 26ª edição do Prêmio Broadcast Analistas, com a carteira gerida pelos heads de Research Victor Penna e Wesley Bernabé registrando rentabilidade de 34,79%, contra alta de 22,28% do Ibovespa. Ambos dizem que focaram em “teses de qualidade” em 2023, analisando cada companhia na lupa para verificar opções com bom retorno sobre patrimônio, entrega de dividendos e rendimento de dividendos elevado, além de baixa volatilidade.

“A partir de 2023 começamos a defender uma tese de qualidade, acreditando que o investidor selecionaria papéis com base nos fundamentos idiossincráticos, individuais das companhias, e menos direcionados apenas nos setores em si”, afirma Bernabé.

Penna complementa que, por mais que a inflação já estivesse arrefecendo em 2023, não havia um sinal muito claro de descompressão de margens. “Por isso tivemos que ser bastante seletivos, e acho que 2024 também segue nessa linha”, diz.

Ainda segundo Penna, as recomendações se concentraram principalmente nos setores de commodities, utilities e financeiro, mas o portfólio também contou com algumas companhias de setores mais cíclicos (sensíveis à taxa de juros), desde que também mostrassem uma qualidade boa em termos de balanço.

Para o banco, um dos destaques da Bolsa em 2023 foi Petrobras – no ano passado, a ação ordinária registrou alta de 73,09% e a preferencial, de 93,45%. A estatal foi influenciada por uma série de conflitos geopolíticos e definições da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) sobre corte de produção, enquanto também tinha um momento micro, em geral, positivo em termos de geração de fluxo de caixa, estratégia e política de dividendos.

2024

Para 2024, as indicações com peso relevante permeiam principalmente o setor financeiro e de utilities, à medida em que o BB-BI se diz um pouco menos otimista com commodities em 2024 do que em 2023. Isso porque “o cenário de juros mais alto por mais tempo nas economias tem levado a perspectiva de menor crescimento global e isso deve impactar no preço das commodities e no resultado de companhias”, pondera Penna. Contudo, o BB-BI mantém Vale e Petrobras na carteira, com a estatal como top pick.

Bernabé cita outras ações que têm recomendação de compra, como o Itaú (resiliência de resultados e nível de rentabilidade alto), o BTG Pactual (diversificação de fontes de receita) e a Sabesp (considerada a empresa de utilities com indicadores financeiros mais sólidos e que tem ainda o impulso da privatização).